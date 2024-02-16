لولو بتدور علي ماما.. نزل تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وأستمتع بأحلى أغانى الأطفال

تردد قناة وناسة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في وقت قصير، أصبحت واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، تميزت القناة بتقديم باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية، بطريقة شيقة وممتعة تجذب الأطفال في جميع الأعمار في الوطن العربي، تعتبر وناسة TV واحدة من الخيارات الرائدة للأهل الذين يبحثون عن ترفيه آمن وتعليم فعّال لأطفالهم، يتميز برنامج القناة بتقديم محتوى متنوع يشمل الأناشيد التعليمية، البرامج الترفيهية، والرسوم المتحركة ذات القيم التربوية.

تردد قناة وناسة 2024

متابعون صغار في العالم العربي يمكنهم الاستمتاع ومتابعة كل ما هو جديد من أغاني تقدمها قناة وناسة الفضائية للأطفال، يتم ذلك عبر ضبط الترددات التالية على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

ويمكن أيضًا استقبال تردد قناة وناسة الفضائية للأطفال على القمر الصناعي العرب سات عبر ضبط الترددات التالية:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء:3/4.

الجودة: HD.

بفضل هذه الترددات، يمكن للمشاهدين الصغار الاستمتاع بمحتوى قناة وناسة بجودة عالية عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

نبذة عن قناة وناسة