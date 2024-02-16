لولو بتدور علي ماما.. نزل تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وأستمتع بأحلى أغانى الأطفال
تردد قناة وناسة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في وقت قصير، أصبحت واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، تميزت القناة بتقديم باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية، بطريقة شيقة وممتعة تجذب الأطفال في جميع الأعمار في الوطن العربي، تعتبر وناسة TV واحدة من الخيارات الرائدة للأهل الذين يبحثون عن ترفيه آمن وتعليم فعّال لأطفالهم، يتميز برنامج القناة بتقديم محتوى متنوع يشمل الأناشيد التعليمية، البرامج الترفيهية، والرسوم المتحركة ذات القيم التربوية.
تردد قناة وناسة 2024
متابعون صغار في العالم العربي يمكنهم الاستمتاع ومتابعة كل ما هو جديد من أغاني تقدمها قناة وناسة الفضائية للأطفال، يتم ذلك عبر ضبط الترددات التالية على القمر الصناعي النايل سات:
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.
- الجودة: SD.
ويمكن أيضًا استقبال تردد قناة وناسة الفضائية للأطفال على القمر الصناعي العرب سات عبر ضبط الترددات التالية:
- التردد: 11270.
- القمر الصناعي: عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء:3/4.
- الجودة: HD.
بفضل هذه الترددات، يمكن للمشاهدين الصغار الاستمتاع بمحتوى قناة وناسة بجودة عالية عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
نبذة عن قناة وناسة
- تأسست قناة وناسة في عام 2007 على يد المطرب السعودي راشد الماجد، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتقديم محتوى خفيف ومسلي للأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي.
- تم تصميم برامج القناة لتناسب فئة الأطفال وتلبية احتياجاتهم الترفيهية والتعليمية.
- يمكن مشاهدة قناة وناسة للأطفال عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل العرب سات والنايل سات، مما يتيح للمشاهدين في مناطق مختلفة من الوطن العربي الوصول إلى محتوى القناة بسهولة.
- يتم بث جميع أغاني قناة وناسة مجانًا دون الحاجة إلى أي اشتراكات، مما يجعلها متاحة لجميع الأطفال وأولياء الأمور دون أي تكلفة إضافية.
- يهدف هذا النهج إلى جعل محتوى القناة متاحًا وممكن الوصول إليه للجميع في جميع أنحاء المنطقة العربية.