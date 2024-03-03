نزل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على نايل سات واستمتع بمشاهدة المسلسل التركي قيامة عثمان

تردد قناة الفجر الجزائرية، يبحث الكثير من عشاق المسلسلات التركية عن تردد الفجر الجزائرية من أجل ضبطها على جهاز الرسيفر الخاص بك ومشاهدة المحتوى التي تقوم بعرضه من مسلسلات وغيرها كما يمكن ضبطها بكل سهولة على الرسيفر من خلال إدخال البيانات الخاصة بها في حقول الضبط.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

هناك تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية من أجل تحميلها على الرسيفر ومشاهدة المسلسلات التي تقوم بعرضها وهذا التردد يتمثل في الآتي

تردد القناة هو 12034.

معامل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

طريقة استقبال قناة الفجر الجزائرية

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل ضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك بكل سهولة وهذه الخطوات تكون كالآتي

من خلال جهاز الاستقبال أو ريموت الكنترول نقوم بالضغط على زر بحث أو الإعداد الذي يوجد به.

سوف تظهر لك قائمة بها العديد من الخيارات اختر منها كلمة القنوات ثم كلمة ضبط التردد ومن ثم اضغط على كلمة تحميل يدوي.

سيطلب منك بعد ذلك إدخال كافة البيانات التي تخص القناة في الحقول المخصصة لهم والتي تتمثل في التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والقمر الصناعي.

اضغط في النهاية على كلمة حفظ القناة ثم انتظر قليلا حتى يتم الانتهاء من تحميلها وضبطها على الرسيفر وإضافتها في القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال.

في النهاية قد علمنا التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية وما هي طريقة ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك بكل سهولة ومشاهدة المسلسلات الممتعة والمميزة التي تقوم بعرضها.