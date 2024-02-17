مبروك للجميع.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 التي ينتظرها بفارغ الصبر جميع المستفيدين منها، حيث تعد الرعاية الإجتماعية واحدة من الخدمات الهامة التي قد أعلنت عنها وزارة العمل العراقية وذلك من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين محدودي الدخل، وبالفعل قد حصل 900 ألف مواطن من المتقدمين على مستحقاتهم من الدفعات المتأخرة لعام 2023، كما من المتوقع زيادة عدد المستفيدين لهذا العام بسبب تدهور الظروف الاقتصادية عن العام الماضي، وإليكم في السطور القادمة أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل في العراق عن كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وصرف الرواتب الجديدة لشهر فبراير الحالي، وقد صرح الوزير العراقي أحمد الأسدي أن إجمالي المستفيدين من الرعاية الإجتماعية لهذا العام حوالي 2 مليون و150 ألف أسرة عراقية يتم منحهم للجميع بشكل تدريجي لعدم حدوث تكدس داخل أماكن الصرف، حيث يتم ذلك من خلال المواعيد التي يتم إرسالها لكل مواطن على هاتفه المحمول لمعرفة دوره المحدد لصرف مستحقاته.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

هناك مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها الوزارة والتي يجب توافرها لكل مواطن يريد الحصول على دعم الرعاية الإجتماعية بالعراق، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: