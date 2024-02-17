لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في بغداد وعموم المحافظات العراقية

تعد الرعاية الاجتماعية ملاذ كثير من المواطنين العراقين الذين يعانون من الفقر كما يلحق بهم زوي الإعاقات والعاطلين عن العمل، لذلك يبحث الجميع عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وينتظرون الإعلان عن الوجبة السابعة بفارغ الصير، وهذا الأمر قد تعرضت له وزارة العمل بالتوضيح، وأنها بصدد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نستعرض مع حضراتكم طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وما يدور حولها من تفاصيل.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يبحث الكثيرون من المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن موعد إعلان الوجبة السابعة من وجبات الرعاية الاجتماعية، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكد “أحمد الأسدي” وزير العمل أن الوزارة تسارع في التدقيق في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لتعلن موعد صرف الوجبة الأخيرة.

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الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي.

وزارة العمل والشئون الاجتماعية الوجبة الجديدة

يعد موقع وزارة العمل هو أساس الاستعلام عن كل ما يخص الرعاية الاجتماعية في العراق، لذلك يمكنك من خلال موقع وزارة العمل الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل من طريق الرابط الرسمي للوزارة التالي: www.molsa.gov.iq اضغط على الرعاية الاجتماعية. حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وهي الأخيرة. أدخل البيانات الشخصية المطلوب نحو رَقَم البطاقة، والمحافظة التابع لها. اضغط استعلام، ليعرض لك تفاصيل الحالة المستعلم عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الأخيرة في بغداد

يتم تحديد اسماء الرعاية الاجتماعية بناء على مجموعة من الشروط حددتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية من أجل تحقيق العدالة بين جميع العراقيين، حيث إن الهدف من برامج الرعاية الاجتماعية مساعد الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وذي الاحتياجات الخاصة لتمر بهم الدولة من الأزمة الاقتصادية الحالية.

إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية مقالنا والذي وضحنا فيه طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وما يدور حولها من تفاصيل، وسوف نوافيكم عبر موقع البديل بكل جديد.