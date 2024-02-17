كلها أيام وهتقبضوا.. موعد صرف مرتبات الموظفين وخطوات الاستعلام عن زبادة رواتب الموظفين

موعد صرف مرتبات الموظفين من أكثر المواضيع التي تصدرت محرك البحث خلال الأيام الماضية من قبل موظفين القطاع الخاص والحكومي حيث أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير لكافة العاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها ويتم الصرف خلال ثلاثة أيام فقط والتي من المتوقع أن تتضمن الزيادة الجديدة للمرتبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

موعد صرف مرتبات الموظفين

يتساءل الكثير من الموظفين في القطاع العام والخاص عن موعد صرف الرواتب لشهر فبراير 2024، حيث أعلنت وزارة المالية في وقت سابق لها هذا الموعد على أنه يتم صرف المرتبات الخاصة بشهر فبراير في خمسة أيام متتالية على أن تكون بداية من يوم 21 ويتم الانتهاء من الصرف في يوم 27 من نفس الشهر وهذا الموعد ثابت من كل شهر جديد.

الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين

يستطيع الموظفين بكل سهولة الاستعلام عن زيادة الرواتب بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية من خلال الرابط .

ثم بعد ذلك اضغط على تبويب “الاستعلامات”.

قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن زيادة الرواتب”.

يتطلب إدخال كافة البيانات المطلوبة وهي: الرقم القومي والرقم الوظيفي في الخانات المخصصة لهم بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة استعلام وسيتم ظهور النتائج على الشاشة والتي تتضمن: الاسم بالكامل والرقم القومي والرقم الوظيفي والدرجة الوظيفية والزيادة المستحقة.

في نهاية موضوعنا لقد قمنا بالتحدث عن موعد صرف مرتبات الموظفين وتحدثنا أيضاً الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين.