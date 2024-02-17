نزل تردد قناة بين سبورت الرياضية الجديد 2024 على القمر الصناعي سهيل سات وعرب سات

يبحث الكثير من عشاق مرة القدم واليد وغيرها من الرياضيات الأخرى في البحث عن قناة بين سبورت الرياضية من أجل الاستمتاع بالمباريات والبطولات التي تقوم بعرضها على مدار الاربعة وعشرين ساعة كما يوجد تردد خاص بها على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة بين سبورت على القمر الصناعي سهيل سات

هناك تردد خاص بقناة بين سبورت الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات من أجل ضبطها على جهاز الرسيفر وإضافتها إلى باقي القنوات الرياضية الأخرى وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة: 11547 أو 11585 أو 11623

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بين سبورت على القمر الصناعي عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة بين سبورت يمكن من خلالها ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بنا وهذا التردد هو

تردد القناة: 12397

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

مميزات قناة بين سبورت الرياضية

هناك العديد من المميزات التي جعلت قناة بين سبورت يتابعها الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم ويمكنكم التعرف على أهم هذه المميزات من خلال النقاط التالية: