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مفتوح الان.. رابط تجديد منحه البطالة بالجزائر 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

عبدالله عربيمنذ 59 دقيقة
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ازداد البحث في الأيام الماضية عن رابط تجديد منحه البطالة بالجزائر 2024، والتي تعد من أبرز وأهم المنح التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والتي ينتظرها المواطنين خاصةً العاطلين عن العمل النساء الأرامل وغيرهم من محدودي الدخل، حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن هذه المنحة من أجل تخفيف العبء عن المواطن الجزائري وتحسين مستوى معيشته، لذلك يتسائل الكثير عن رابط تجديد المنحة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أي مؤسسة حكومية للتسجيل بها.

رابط تجديد منحه البطالة بالجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل والجهات المسؤولة عن توفير رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر 2024 ليتمكن المستفيدون من سهولة التسجيل والحصول على المنحة، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية تقوم بدفع 13 ألف دينار لجميع العاطلين عن العمل من خلال هذه المنحة التي تستمر لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد بعد انتهائها، وللتسجيل يمكنك اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة نستعرضها في النقاط التالية:

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

لابد من توافر بعض المستندات والأوراق التي يجب إرفاقها عند عملية التسجيل للحصول على منحة البطالة التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية، وهذه المستندات هي:

  • رقم الهاتف الخاص بالمتقدم للمنحة.
  • إرفاق نسخة من الهوية الوطنية.
  • إرفاق نسخة من المؤهل الحاصل عليه.
  • عدد 2 صورة شخصية حديثة.
  • صك بريدي.
  • شهادة عائلية للشخص المتزوج.
  • إرفاق صورة من شهادة الميلاد.
  • إرفاق صورة شهادة عائلية.
  • تقديم طلب كتابي.
  • شهادة وفاة الزوج.
  • إرفاق صورة لإثبات عدم وجود عمل ساري للمرأة.
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عبدالله عربيمنذ 59 دقيقة
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