HERE.. رابط الاستعلام حساب المواطن الدفعة 65 برقم الهوية من خلال المنصة الوطنية الموحدة

أعلنت وزارة الموارد والتنمية البشرية عن استعلام حساب المواطن، حيث يستطيع الأشخاص الاستعلام عن الحساب الخاص بهم من خلال الدخول على الإنترنت بطريقة بسيطة، سنتطرق في هذه المقالة للتحدث عن موضوع من أكثر الموضوعات الهامة وهو استعلام الأشخاص عن حساب مواطن الخاص بهم وذلك للحصول على الدعم للأشخاص التي تستحقه.

استعلام حساب المواطن

بإتباع الخطوات التالية، يمكنك التعرف على الخطوات الخاصة بالتعرف على طريقة الاستعلام عن حساب مواطن، حيث يجب على الشخص الذي يرغب في الاستعلام عن الحساب الخاص به أن يقوم بإتباع هذه الخطوات من خلال الدخول على الإنترنت، ومن هذه الخطوات ما يلي:

أدخل على الموقع الخاص بحساب مواطن من هنا.

اضغط على كلمة تسجيل الدخول.

أكتب جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع.

أنقر بعدها على أيقونة الاستعلام عن حساب مواطن.

ستنتقل بعدها إلى الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حساب مواطن بكل سهولة.

شروط الحصول على حساب مواطن

يجب التعرف على مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الأشخاص الذي يرغبون في الاستعلام عن حساب مواطن للحصول على الدعم، حيث يجب أن يكون الشخص حاصل على الجنسية السعودية وأن يكون عمر الشخص أكبر من 18عام ولا يجب أن يكون راتب الشخص أكثر من 20 ألف ريال سعودي فلا يجب أن يعملوا الأشخاص في الأعمال الخاصة، ويجب تقديم جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم وأن يكون لدى الشخص حساب في البنك للحصول على الدعم من خلاله ويجب تقديم ورقة تثبت الراتب الذي يحصل عليه الشخص من عمله أو تقديم برينت تأمينات أو برينت معاشات.

الفئات المستحقة بالحصول على الدعم

يمكنك التعرف على الأشخاص التي يمكنهم الحصول على حساب مواطن والمقيمين في السعودية، وذلك بعد التعرف على طريقة الاستعلام عن حساب مواطن، كالآتي: