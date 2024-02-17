ألحق سجل.. إليك شروط وخطوات التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

قررت الحكومة الأردنية صرف مبلغ من المال قدرة 100 دينار لمواطنيها الفقراء ومعدومي الدخل دعما منها فى رفع مستوى معيشة الفرد وتحسين الوضع الاقتصادي للشعب الأردني، فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وجميع أنحاء العالم، لكنها وضعت مجموعة من الخطوات للتقديم فى المكرمة الملكية للحصول على الدعم، تعرف عليها الآن.

خطوات التقديم في المكرمة الملكية

إذا كنت من مواطني المملكة الأردنية وتريد الحصول على المكرمة الملكية فإن عليك بإتباع الخطوات التالية::

أولا قم بالدخول إلى موقع صندوق المعونة الوطنية الذى وضعته الدولة لتسهيل عمليات التسجيل من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا

قم بالضغط على كلمة خدمات الدعم النقدي الموحد.

قم بتسجيل دخول إذ لم يكن لديك حساب من قبل فعليك الضغط على كلمة إنشاء حساب واملا جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم ادخل الرقم القومي وكلمة المرور التى قمت بانشائها

ادخل جميع البيانات وارفق الأوراق والمستندات المطلوبة

تأكد من صحة الأوراق ثم اضغط على كلمة إرسال.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

قبل القيام بعملية التسجيل عليك أولا معرفة الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم، تلك الشروط هي:-

يجب ألا يتجاوز عمر الشخص المتقدم للدعم إلى 21 عاما وذلك باستثناء أبناء الشهداء.

إن يكون المتقدم حامل الجنسية الأردنية ومقيم فى المملكة بشكل دائم

إن يكون المتقدم غير موظف فى القطاع الحكومي او الخاص أو متقاعد من وظيفة ما.

إن تكون أسرة المتقدم من الأسر محدودة الدخل والفقيرة.

إن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية.

إن يكون المتقدم غير مستفيد من أي منحة سابقة

من هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا اليوم وتعرفنا على خطوات التقديم في المكرمة الملكية، وشروط التقديم بالإضافة الى قيمة الدعم الذى وضعته المملكة الأردنية للفقراء.