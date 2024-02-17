موعد صرف العلاوة القادمة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف العلاوات الخمس
بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المعاشات أخذ جميع المواطنين الذين خرجوا عن المعاش منذ عام 1987 م فى البحث عن موعد صرف العلاوات الخمسة، وذلك من أجل مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد فى تلك الفترة نتيجة ارتفاع الأسعار للمواد والسلع الغذائية يوما بعد يوم، اليكم تفاصيل الخبر.
موعد صرف العلاوات الخمسة
قام عدد كبير من المواطنين الذين خرجوا عن المعاش ولم يحصلوا على العلاوات الخمس بتقديم دعوى قضائية يطالبون
بأخذ حقوقهم وهم الأشخاص الذين خرجوا عن المعاش من شهر يوليو 1987م، وأصحاب معاشات 2006 وحتى شهر يوليو لعام 2015، من هنا أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف العلاوات الخمس، معلنا صرفها على عدة دفعات وهما:-
- الدفعة الأولى وتم صرفها فى سبتمبر لعام 2023
- الدفعة الثانية وهي الدفعة المقرر صرفها فى شهر مارس المقبل لعام 2024
- الدفعة الثالثة والأخيرة يتم صرفها فى مارس 2025.
شروط الاستفادة من العلاوات الخمس
هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وهم:-
- حصول المستفيد على العلاوات الخمس لعام 2020
- مشاركة المستفيد فى العلاوات الخمس من قبل
- عدم إضافة العلاوات الخمس إلى قيمة الأجر التقاعدي.
المستفيدين من صرف العلاوات الخمس
أما عن المستفيدين فهم:-
- موظفي الإدارة المحلية والقطاع الخاص.
- العاملين فى الهيئات الحكومية العامة
- العاملين فى الجهاز الإداري للدولة.
- العاملين فى الشركات العامة.
من هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا وتعرفنا معا على موعد صرف العلاوات الخمسة، إلى جانب معرفة المستفيدين وشروط الحصول على تلك العلاوة المقدمة من الدولة لدعم المواطنين