fcms cbl gov ly تسجيل الدخول.. رابط منصة حجز العملة الاجنبية للافراد 2024 بالرقم الوطني طريقة التسجيل والحجز مصرف ليبيا المركزي

تم اطلاق منظومة حجز العملة الاجنبية للافراد في ليبيا، عبر الرابط الالكتروني الذي اعلن عنه المركزي الليبي، تهدف هذه المنصة الى تسهيل عملية حجز العملات الاجنبية للافراد بطريقة سهلة وميسرة، يتمكن اي مواطن ليبي من استخدام المنصة، بغض النظر عن القطاع الذي يعمل فيه أو الجهة التي ينتمي اليها، وذلك وفقا للمعايير والضوابط المحددة.

رابط منصة حجز العملة الاجنبية للافراد 2024

تعتمد المنظومة على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عملية حجز العملات الاجنبية بشكل امن وموثوق، يتطلب الاستخدام للمنصة ان يكون للفرد حساب بنكي نشط، وان يتوفر لديه رصيد كافٍ في الحساب لتغطية قيمة العملة الاجنبية، التي يرغب في حجزها، علاوة على ذلك، يجب ان يكون الحساب خاليا من اي قيود او تقييدات تعيق اجراءات التحويلات المصرفية.

منظومة مصرف ليبيا المركزي 2024

من خلال المنظومة، يمكن للافراد حجز العملات الاجنبية وفقا للحد الاقصى المحدد، لكل فرد في السنة، والذي يبلغ 4000 دولار امريكي، يتم تحديد هذا الحد الاقصى للمساهمة في ضبط سوق العملات الاجنبية، وتوفير التوازن الاقتصادي للبلاد من جانب اخر، يوفر الرابط المباشر للمنصة ميزة السرعة والسهولة في الوصول إلى خدمة حجز العملة الاجنبية، مما يوفر الوقت والجهد على الافراد، يمكن الولوج الى المنصة عبر الانترنت من اي مكان وفي أي وقت يناسب الفرد.

رابط منظومة مصرف ليبيا موقع منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد

باستخدام هذه المنظومة، تتحقق مرونة وشفافية اكبر في عملية حجز العملات الاجنبية للافراد في ليبيا، تعزز هذه الخطوة الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي في البلاد، لتحقيق حجز العملات الاجنبية عبر منصة حجز العملات الاجنبية للافراد في ليبيا عام 2024، يلزم اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح الرابط الإلكتروني المخصص للمنصة المتخصصة في حجز العملات الأجنبية.

بعد الدخول إلى المنصة، قم بإدخال رقم هاتفك ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على علامة الصح للتحقق من أنك لست روبوتًا.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

إذا لم يكن لديك حساب على المنصة، يمكنك إنشاء حساب جديد لنفسك.

قم بالنقر على أيقونة حجز العملات الأجنبية للأفراد.

مع اتباع هذه الخطوات، ستكون قد اكملت عملية حجز العملات الاجنبية عبر المنصة بنجاح، يرجى ملاحظة انه قد تكون هناك خطوات اضافية او معلومات اضافية تطلبها المنصة لضمان عملية الحجز بنجاح، يجب عليك الانتباه الى التعليمات واتباعها بعناية اثناء استخدام المنصة، لضمان الحصول على العملات الأجنبية التي ترغب في حجزها.