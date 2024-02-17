استقبل تردد قناة سبونج بوب 2024 الجديد على النايل سات والعرب سات لمشاهدة افلام الكرتون

يمكن لجميع الأسر أن يقوموا بمتابعة قناة سبونج بوب الفضائية وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التي تسهل من عملية ضبط التردد الخاص بالقناة حيث يمكن أن يتم ضبط القناة بسهولة والحصول عليها، وذلك من خلال استخدام البيانات المطلوبة والتي من الممكن عن طريقها ضم القناة إلى باقة القنوات التي يفضلها الأطفال حيث تعد من بين أولى الفضائيات التي تعرض الكثير من البرامج والمقاطع المميزة للأطفال، وفيما ياتي نوضح البيانات الخاصة بالتردد.

تردد قناة سبونج بوب 2024

يمكن ضبط القناة من خلال الحصول على التردد الذي يتبع القمر الصناعي نايل سات حيث يمكن ضبطها من خلاله أو من خلال ضبط الإحداثيات عبر قمر عرب سات، وللاستمتاع بالمحتوى الترفيهي والمسلي للأطفال يمكن أن يتم ضبط تلك الإحداثيات الآتية:

تردد قناة سبونج بوب نايل سات

يتم ضبط التردد لقناة سبونج بوب 2024 م من خلال تلك البيانات الآتية:

تردد القناة: 11355.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

معدل ترميز: 27500.

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة سبونج بوب 2024 على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الجديد:11355.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح: 6/5.

ميزات قناة سبونج بوب للأطفال

تعتبر تلك القناة من ضمن العديد من القنوات العربية المعروفة والتي تخصص محتوه فقط وعلى مدار اليوم للأطفال فتقوم بعرض الكثير من البرامج والمقطع المسلية والمميزة للأطفال، ومن بين مزاياه أن كافة البرمج ملائمة للأطفال من سن صغيرة، ويمكن أن يتابعها الصغار دون قلق أو خوف من أي برامج ومقطع قد تكون غي ملائمة، حيث تعرض القناة طوال اليوم برامج للأطفال محتواها ترفيهي ومسلي أيضًا مع مراعاة أن يكون ملائم لكافة أعمار الأطفال السنية.

أهم برامج قناة سبونج بوب

من بين أشهر وأبرز البرامج التي من الممكن أن يتابعها الأطفال على تلك القناة ما يلي:

جيمي نيوترون.

برنامج عائلة ثور نبيري.

برنا مج داني الشبح.

أفلام ديزني الشهيرة.

برنامج الصورة الرمزية.

برنامج أسطورة آنج.

فيلم كارتون سبونج بوب.

الكابتن ميكي.