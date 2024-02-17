“فرصتك بين أيديك”.. شروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير في التجمع الخامس 2024 بالرقم القومي الذي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي.. قدم الآن

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد حجز الشقق في مشروعات بنك الإسكان والتعمير بالتجمع الخامس، حيث قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن فتح باب التسجيل لمجموعة المشروعات السكنية المتميزة في العديد من المناطق المتعددة والتي منها؛ أكتوبر بطريق الواحات بالجيزة، المنتزه بالإسكندرية، وكمبوندات التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، ووضحت أن المشروع يتكون من حوالي 900 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 68 متر مربع و177 متر مربع، بالإضافة إلى ذلك يتميز المشروع بتصاميم عصرية لـ 711 وحدة سكنية يزيد ذلك من جاذبيتها، بالإضافة إلى ذلك يضم المشروع واجهات حديثة ومنطقة خدمات مركزية متكاملة.

شروط حجز شقق بنك التعمير والإسكان

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لدى المتقدم لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير والشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية.

يجب أن يكون لدى المتقدم أهلية التصرف.

يجب استفادة المتقدم من مشروعات الإسكان السابقة.

يجب أن تكون الوحدات مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يسمح بتغيير الاستخدام المخصص.

يتم منح المتقدم فرصة السداد في مشروع كمباوند أكاسيا بالقاهرة الجديدة بمقدم 15% عند الحجز، ويستطيع تقسيط المبلغ المتبقي على أقساط ميسرة تصل مدتها إلى 10 سنوات بفائدة تعاقدية.

كيفية حجز شقق بنك التعمير والإسكان 2024

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها لحجز الشقق والخطوات كما يلي: