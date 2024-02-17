“نط من فوق الكباري وجمع النجوم”.. تحميل لعبة صب واي الجديدة Subway Surfers 2024 للأندرويد + الآيفون والكمبيوتر.. يلا عيش المتعة

تعتبر لعبة صب واي Subway Surfers من أشهر الألعاب في العالم، حيث تحظى بإقبال عشرات الملايين من اللاعبين، وأطلق عليها من قبل الكثير من اللاعبين لقب التطبيق المجاني رقم واحد على جوجل بلاي، وتستطيع العثور على لعبة صب واي وتنزيلها على الهاتف مباشرة وبشكل مجاني، وتم إصدار لعبة صب واي عن طريق ثلاثة أشخاص بقيادة المدير جوليان جوف.

طريقة تحميل لعبة صب واي على الكمبيوتر

تستطيع الآن تحميل لعبة صب واي على الكمبيوتر من خلال موقع ميديا فاير برابط مباشر، وإليكم آخر إصدار من تحميل لعبة Subway Surf للكمبيوتر، ولعبة صب وأي تناسب جميع أعمار المستخدمين، ويصل حجم تحميل لعبة subway surf إلى 18 MB فقط، ومن الجدير ذكره أن لعبة صب واي (لعبة القطار) تم طرحها للمستخدمين في عام 2012، ويمكنك تحميل لعبة صب واي للكمبيوتر برابط سريع مباشر من ميديا فاير من هنا.

تحميل لعبة صب واي على الآيفون

لعبة صب واي متوفرة على هواتف الآيفون من متجر آب ستور مجانا بدون دفع أي رسوم من خلال الضغط على هذا الرابط، ومساحة تثبيت لعبة صب واي على الآيفون حوالي 350 ميجا بايت، ومتوفرة باللغة الإنجليزية فقط وغير متوفرة باللغة العربية.

تحميل لعبة صب واي على هواتف الأندرويد

يمكنك تحميل لعبة صب واي الجديدة آخر إصدار مجانا لهواتف الأندرويد من متجر جوجل بلاي من خلال الضغط على هذا الرابط، ومساحة لعبة صب واي الجديدة على متجر جوجل بلاي للأندرويد حوالي 170 ميجا بايت، وآخر تحديث تم إصداره يوم 1 سبتمبر 2023 الماضي.