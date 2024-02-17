“عقوبتها الحبس”.. أجدد حيل المتلاعبين لسرقة التيار الكهربائي شركة الكهرباء تحذر المواطنين.. خلي بالك لتكون منهم

تقوم شركات الكهرباء في الفترة الجارية بعمل حملات لمواجهة سارقي التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، حيث يؤثر ذلك على الكفاءة الفنية للشبكة، واستطاعت هذه الحملات التي قامت بها شركات التوزيع ومباحث الكهرباء في كشف جميع حيل المتلاعبين لسرقة التيار الكهربائي، وتم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية وقد تصل إلى الحبس.

أجدد حيل المتلاعبين لسرقة التيار الكهربائي

يتم فتح عداد الكهرباء مسبق الدفع من الداخل، وقيام بنزع الغطاء لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل ويجرى إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو وضع مقاومات لتقليل الاستهلاك أو إتلاف أي مكون في البوردة.

وتوجد طريقة أخرى يستخدم البعض ريموت كنترول لفصل العداد ويتم إعادة توصيلة مباشرة من اللوحة العمومية لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي وعدم حساب قيمة الكهرباء المستهلكة.

طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

بخصوص طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي، قامت وزارة الكهرباء بتحديد طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي التي تتسبب في حدوث أعطال فنية للشبكة الكهربائية والطرق كما يلي: