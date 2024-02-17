لو عندك 40 سنة وما بعد هتقدر تطلع على المعاش .. مفاجأة تسعد الملايين.. إتاحة الخروج على المعاش المبكر في عمر الأربعين عاماً.. «اعرف الشروط وهتقبض كام»

يمكنك معرفة شروط الخروج على المعاش المبكر في عمر 40 عام، حيث تفرض قوانين التأمينات المعمول بها والمنصوص عليها في القانون رقم 148 لسنة 2019 أن يكون الفرد المؤمن عليه في سن 18 عامًا أو أكثر، وأن تكون العلاقة العملية بينه وبين صاحب العمل منتظمة، وفقًا لمصادر صحفية يُسمح للأفراد المؤمن عليهم البالغين من العمر 40 عامًا وما فوق بتقديم طلب للخروج على المعاش المبكر، شريط أن يكونوا قد بدأوا التأمين عليهم منذ سن 18 عامًا، وهذا نتيجة لتجاوزهم لأكثر من 20 عامًا في فترة التأمين الفعلية، وفي الوقت نفسه، يتوجب توفر عدة شروط إضافية بخلاف شرط المدة التأمينية المحددة والمعترف بها قانونيًا.

شروط الخروج على المعاش المبكر

أوجبت المصادر على المؤمنين عليهم الذين تجاوزوا سن 40 عامًا (شريطة أن يكونوا قد بدأوا التأمين على حياتهم في سن 18، السن القانوني للتأمين الاجتماعي)، إمكانية تقديم طلب للانضمام إلى نظام المعاش المبكر، عبر اللجوء إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يُجري تدقيق الشروط الخاصة بالاستحقاق للمعاش المبكر من قِبل الهيئة، بهدف التحقق من تطابقها مع الضوابط المقرة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، الذي يشترط ما يلي.

أن يمتلك المؤمن عليه فترة اشتراك تأمينية فعلية تحقق حقًا في معاش يُعتبر لا يقل عن 50% من أجر التسوية، والذي يعتبر متوسط الأجر التأميني على مدى فترة خدمته.

يشترط أن تكون فترة الاشتراك التأميني عند التقديم للخروج على المعاش المبكر 20 سنة، أي “240 شهرًا” كاملة قبل عام 2025، وتتزايد إلى 25 سنة، أي “300 شهرًا” كاملة، كفترة تأمينية فعلية اعتبارًا من يناير 2025 (بعد مرور 5 سنوات على تنفيذ قانون التأمينات).

يتعين أيضًا تحقيق باقي شروط الاستحقاق، التي تشمل “تقديم طلب الصرف، انتهاء الخدمة دون بلوغ السن أو الوفاة أو الإعاقة، وعدم صرف تعويض في دفعة واحدة”.

من هم المتاح لهم التقديم على المعاش المبكر؟

وأوضحت المصادر أن الأفراد الذين تجاوزوا سن الأربعين عامًا، بعد أن انضموا إلى سوق العمل وتمت تأمينهم منذ سن الثامنة عشرة، يحق لهم تقديم طلب للحصول على المعاش المبكر، بناءً على الشروط المسبقة، وفي المرحلة التالية من عملية الاستحقاق، يتم تحليل المعادلة لضمان أن قيمة المعاش تتجاوز نصف أجر التسوية، وذلك للموافقة على الطلب.

معادلة وطريقة حساب المعاش المبكر

يُحدد حساب المعاش المبكر بمعادلة تعتمد على ضرب أجر التسوية في المدة التأمينية والمعامل التأميني وفقًا للسن، لضمان الموافقة على طلب الأفراد الراغبين في الخروج على المعاش المبكر ، يتطلب أن يكون ناتج المعادلة أكثر من 50% من أجر التسوية، إذا كانت النتيجة تقل عن هذا الحد، فإن صاحب الطلب لا يستوفي الشروط اللازمة للحصول على المعاش المبكر.

حيث أوضحت المصادر أن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و53 عامًا قد يجدون أن معادلة المعاش المبكر لديهم لا تتجاوز نصف أجر التسوية بسبب قلة فترة التأمين إذا انضموا إلى سوق العمل بعد مضي 20 عامًا، وذلك بسبب تأثير المعامل التأميني المحدد بالقانون لكل فئة عمرية في حساب المعادلة، في المقابل، يُشير القانون إلى أن المؤمنين الذين تجاوزوا سن 54 عامًا يتمتعون بفرصة أكبر للخروج على المعاش المبكر وفقًا لتوجيهات القانون وحساب المعادلة المتعلق بهم.