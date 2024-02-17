خبر مفرح لمواليد الثمانينات والسبعينات.. ورد الآن معلومات تفيد بإتاحة.. شروط الخروج على المعاش المبكر 2024 للقطاع العام والخاص

يمكنك معرفة شروط الخروج على المعاش المبكر 2024، حيث توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فرصة الانضمام إلى برنامج المعاش المبكر للراغبين في انهاء خدمتهم والاستحقاق للحصول على المعاش قبل بلوغهم سن الشيخوخة، المعروفة أيضًا بسن المعاش أو سن التقاعد، والتي تبلغ حاليًا 60 عامًا، أشارت مصادر موثوقة إلى أن الفرصة متاحة حاليًا لأي عامل يتمتع بالتأمين لديه، وذلك عبر تقديم طلب الخروج على المعاش المبكر، بشرط توافر عدة شروط محددة والتي وافق عليها قانون التأمينات رقم 148 لعام 2019.

فتح باب المعاش المبكر

تنص اللوائح الجديدة للتأمين الاجتماعي على أن فرصة الخروج على المعاش المبكر للمؤمن عليهم، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، تحدد بعد مرور خمس سنوات على تنفيذ القانون، تحديدًا في يناير 2025 (علمًا بأنه بدأ العمل به في 2019)، يتعين على العاملين تحقيق مجموعة من الشروط قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد البالغ 60 عامًا، بالإضافة إلى توفر خدمة المعاش المبكر حاليًا بشروط إضافية، نظرًا لعدم تجاوز مرور خمس سنوات على تنفيذ القانون، رغم فعالية خدمة المعاش المبكر حاليًا.

شروط الخروج على المعاش المبكر 2024

أوضحت قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتقديم على خدمة المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد أو حالات العجز أو الوفاة يتضح هذا في التقرير التالي، الذي يستند إلى شرح مبسط للشروط المطلوبة، والتي تم تلخيصها من قِبل مصادر موثوقة داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

يشترط توفر فترة تأمينية فعلية تخول حق الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية، والذي يُعرف بمتوسط الأجر التأميني للفرد طوال فترة خدمته.

يُطلب وجود 20 سنة، أي 240 شهرًا، من فترة تأمينية فعلية قبل عام 2025، وزيادة إلى 25 سنة، أي 300 شهرًا، من فترة تأمينية فعلية اعتبارًا من يناير 2025.

يتعين تقديم طلب الصرف.

يُشترط انتهاء الخدمة دون بلوغ السن القانوني أو حالات الوفاة أو العجز.

يُحظر صرف تعويض الدفعة الواحدة.

كيفية احتساب قيمة المعاش المبكر قبل بلوغ السن القانوني

اوضحت المصادر عدة سيناريوهات للأفراد الراغبين في الانضمام إلى برنامج المعاش المبكر، بدءًا من سن 50 وصولاً إلى 60 عاماً، شرحت المصادر أن معادلة وطريقة حساب المعاش المبكر تتبع النمط التالي.