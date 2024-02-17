متاح الان.. Link التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 بالرقم الوطني عبر موقع تكافل takaful.naf.gov.jo

يبحث كثير من المواطنين في الأردن عن التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 حيث يهتم جلالة الملك عبد الله الثاني بتقديم منحة الدعم المادي للأسر ذوات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة في الأردن حتى تساعدهم على حمل أعباء الحياة.

التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

يبحث كثير من الأسر المسجلة في برامج المنح النقدية عن التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 ويمكن التسجيل في المكرمة الأردنية عبر موقع تكافل التابع لصندوق المعونة الوطنية ويمكن التسجيل في المنحة عبر اتباع الخطوات التالية:

يتعين عليك أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي لموقع تكافل من خلال الرابط

يتعين عليك بعدها التسجيل في الموقع عبر الرقم الوطني وكلمة السر الخاصة بك.

ثم يتعين عليك بعدها الضغط على أيقونة التسجيل في المكرمة الملكية بقيمة 100 دينار

يتعين عليك بعدها ملء النموذج الإلكتروني مثل كتابة بياناتك الشخصية والعائلية والمادية والتأكد من صحتها ودقتها.

يتعين عليك بعدها انتظار الرد على طلبك والذي سيصلك عبر رسالة نصية على هاتفك والتي تفيد بقبول طلبك أو رفضه.

إذا ما تم قبول طلبك فسيتم تحويل المكرمة الملكية بشكل شهري إلى حسابك في صندوق المعونة الوطنية ويمكنك سحبها من خلال فروع البنك الأهلي والبنك الإسلامي.

أهم شروط الحصول على المكرمية الأردنية

لم يتم الإعلان بعد عن الموعد الرسمي لصرف المكرمة الأردنية ولكن من المتوقع أن يتم الصرف المعونة المادية قبل شهر رمضان المبارك وسيتم الإعلان عن موعد الصرف عبر المواقع الرسمية للجهات المختصة ومن أهم الشروط التي وضعتها الحكومة الأردنية لِصرف المعونة الشهرية مايلي: