“الكل هيلاقي وظيفة”.. كيفية التقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة الوظائف الحكومية.. اعرف التفاصيل كاملة

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن مسابقة جديدة لشغل وظائف مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل وذلك في كافة المحافظات المصرية، ويتم التقديم خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024 وتستمر إلى يوم السبت الموافق 16 مارس 2023، ويوجد الكثير من الوظائف والتي منها؛ وظائف هندسية، ووظيفة باحث قانون، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كيفية التقديم على هذه الوظائف.

كيفية التقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري

يستطيع جميع الراغبين في التقديم على وظائف مصلحة الشهر العقاري الذين تنطبق عليهم شروط التقديم القيام بتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بهم والتأكد من صحتها جيدا، وخطوات التقديم كما يلي:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص ب بوابة الوظائف الحكومية .

قم بالضغط على الوظائف.

سوف تظهر لك الوظائف المتاحة.

ثم بعد ذلك قم باختيار وظائف مصلحة الشهر العقاري.

قم بالنقر على الوظيفة المطلوبة التي تتناسب مع المؤهل الدراسي الخاص بك.

الوظائف المطلوبة لمصلحة الشهر العقاري

مهندس كهرباء ثالث.

مهندس الكترونيات واتصالات ثالث.

مهندس مدني ثالث.

مهندس حاسبات ثالث.

مهندس مساحة ثالث.

باحث قانون ثالث.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق