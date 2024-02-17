“هتحجز وأنت في بيتك”.. رابط حجز موعد التأمين الصحي 2024 بالرقم القومي على موقع التأمين الصحي hio.gov.eg.. احجز الآن

قامت وزارة الصحة والسكان في الإعلان عن نظام حجز موعد بشكل إلكتروني للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي، حيث تساعد هذه الخطوة في التقليل من الازدحام والتكدس في العيادات الطبية، بالإضافة إلى ذلك تسهل على المواطنين عملية الحصول على الخدمات الصحية بطريقة منظمة، وتعمل وزارة الصحة والسكان على ربط الأرشيف الطبي بنظام الحجز الإلكتروني لعدد من العيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي وإلى الآن تم العمل على ربط 24 عيادة بالنظام، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كيفية حجز موعد.

رابط حجز موعد في عيادات التأمين الصحي 2024

لكي تقوم بحجز موعد إلكترونيا في عيادات التأمين الصحي لعام 2024، عليك باتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ب موقع التأمين الصحي.

قم بكتابة رقمك القومي المكون من 14 رقما بشكل دقيق.

قم بالضغط على زر الاستفادة من خدمات التأمين الصحي.

سوف تظهر لك كافة البيانات الشخصية التي قمت بتسجيلها سابقا.

سوف يظهر لك أيضا رقم التأمين الخاص بك كمريض.

ثم بعد ذلك قم باختيار تاريخ الكشف الطبي المناسب والمستشفى المحددة لإجراء الفحص، بالإضافة إلى ذلك قم باختيار الطبيب المسؤول عن الكشف الطبي.

أهم المزايا التي يقدمها التأمين الصحي للمستفيدين