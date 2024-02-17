« الحقي اشتري وخزني قبل رمضان عشان مترجعيش تعيطي بسبب الأسعار » .. سعر طن الارز الشعير اليوم السبت 2024/2/17 في أول التعاملات الصباحية

تبرز اليوم عمليات الاستفسار حول سعر طن الارز الشعير اليوم في مصر، خاصة في تاريخ السبت 17 فبراير 2024، حيث أثارت بداية التعاملات اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين الذين يبحثون عن تكلفة الطن اليوم، ويعزى هذا الاهتمام إلى أهمية محصول الأرز الشعير كسلعة أساسية في المنازل المصرية، في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، يظهر أن البحث عن تكلفته أصبح أمرًا لا يخلو منه في حياة اليوميات.

سعر طن الارز الشعير اليوم السبت 17 فبراير

فيما يتعلق بأسعار الأرز الشعير بتاريخ السبت 17 فبراير 2024، يعلن عن تكلفة الطن كما يلي

الأرز الشعير ذو الحبة الرقيقة يتجاوز حاليًا 17,800 جنيه للطن. الأرز الشعير العريض الحبة يسجل سعرًا يبلغ نحو 18,800 جنيه للطن. سعر رز أبيض ذو حبة رفيعة يصل إلى حوالي 28,800 جنيه للطن. الأرز الأبيض ذو الحبات العريضة يتم تسجيله بحوالي 29,800 جنيه للطن اليوم.

أسعار الأرز الأبيض للمستهلك في المتاجر العامة

تجتهد الوزارة حاليًا في توفير كيلو الأرز الأبيض للمستهلكين في مختلف المتاجر بسعر يتراوح بين 34 و36 جنيهًا في مناطق متعددة، ونتيجة للارتفاع البارز في الأسعار، يتزايد تساؤل المواطنين بشكل متزايد حول تكلفة الأرز يوميًا، حيث شهدت جميع الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.

أسعار السلع الغذائية اليوم

في تحديث أسعار السلع الغذائية ليوم السبت الموافق 17 فبراير في الأسواق المحلية، نشهد انخفاضًا خلال هذه الفترة. إليكم آخر تقديرات لأسعار السلع.