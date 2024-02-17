ننشر.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 وجميع القنوات الناقله بجودة عالية HD

يعرف رمضان دائمًا بالسباق الدرامي حيث ينتظر المشاهدون كل عام مسلسلات رمضان 2024 وبالطبع وكعادة كل عام هناك العديد من المسلسلات الرمضانية على الساحة تلك العام حيث تتنافس نخبة من ألمع الفنانين بأعمال درامية مختلفة ومشوقة وتتنوع الأعمال الدرامية تلك العام بين الأكشن والإثارة والغموض والكوميديا وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول مسلسلات رمضان لهذا العام.

مسلسلات رمضان 2024

هناك العديد من الفنانين الذين يشاركون هذا العام في مسلسلات رمضان 2024 ومن أهم الأعمال الدرامية لهذا العام والتي يهتم بعرضها قاعدة كبيرة من الجمهور هو كما يلي:

مسلسل الكبير اوي الجزء 8 هو من أهم المسلسلات على القائمة الدرامية لهذا العام حيث دائمًا ما تجذب أعمال الفنان أحمد مكي قاعدة كبيرة من الجمهور ويلعب في دور البطولة الفنان أحمد مكي والفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام والفنانة سما إبراهيم.

مسلسل المداح وهو من أهم المسلسلات الدرامية لهذا السنة حيث إنه له جمهور ليس بقليل وبالطبع يلعب دور البطولة الفنان حمادة هلال وبجانبه الفنانة هبة مجدي والفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة حنان سليمان

مسلسل الحشاشين والذي يلعب دور البطولة فيه الفنان كريم عبد العزيز والفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة ميرنا نور الدين والفنان أحمد عيد والفنان إسلام جمال والفنانة نيقولا معوض.

أهم المسلسلات الرمضانية لعام 2024

هناك العديد من الفنانين اللامعين الذين يمتلكون شعبية خاصة وينتظر الجمهور أعمالهم الدرامية كل عام ومن أهم تلك الأعمال ما يلي: