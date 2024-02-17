كيفية معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطور 1445 في السعودية

رقم الضمان الاجتماعي المطور 1445، برعاية السعودية، يتيح الضمان الاجتماعي المتقدم دعمًا ماليًا للمواطنين السعوديين الذين يعيشون ضمن إطار مالي محدود، بهدف مساعدتهم في التغلب على تحديات الحياة وتعزيز مستوى المعيشة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وبينما يثير التساؤل حول كيفية التسجيل في هذا البرنامج الحيوي في هذه الأيام، يستعرض هذا المقال الطرق المختلفة للتسجيل وكيفية الوصول إلى رقم الضمان الاجتماعي المتقدم في المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المتطور بالمملكة العربية السعودية، اتبع هذه الخطوات الفعّالة.

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أولاً.

ثم ادخل إلى خدمة الاستعلام عن الضمان باستخدام رقم الطلب ثانيًا.

قم بتعبئة المعلومات المطلوبة ثالثًا.

في الخطوة الأخيرة، انقر على زر التسجيل في منحة الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتطلب الضمان الاجتماعي المتطور في المملكة العربية السعودية توفر بعض الشروط، وهي.

أن يكون المتقدم من جنسية سعودية. وجود سجل تجاري أو عقارات. أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة وبدون عائلة. عدم وجود يتيم أو ذوي احتياجات خاصة بين المتقدمين.

خطوات معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطور

للتواصل مع الضمان الاجتماعي، يُمكن المستفيدين الاتصال برقم الضمان الموحد المخصص الذي هو 8001222777، بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك الوصول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت، للتحقق من أهليتك للضمان، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة الدعم والحماية.

انقر على زر الضمان الاجتماعي المتطور.

قم بتعيين البرامج المتاحة التي تناسب حالتك.

ستظهر صفحة تُبيِّن ما إذا كنت مؤهلاً أم لا للضمان الاجتماعي المُطوَّر.

كيفية التعرف على رقم الضمان الاجتماعي إلكترونيا

يُمكنك الحصول على رقم الضمان الاجتماعي بسهولة عبر اتباع هذه الخطوات البسيطة عبر الإنترنت.