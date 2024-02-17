“الحقوا الفرصة مش هتتكرر تاني”.. شروط التقديم في مسابقة الـ 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب التابعة لوزارة الأوقاف المصرية.. ادخل قدم بسرعة

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن احتياج وزارة الأوقاف إلى موظفين، ويتم قبول ما يعادل 1000 شخص ويتم تعينهم في أحد الوظائف التالية (مدرس، خطيب، إمام)، ويتم ذلك في جميع محافظات الجمهورية المصرية، وسيتم فتح باب التسجيل في أي وظيفة من هذه الوظائف وذلك من يوم 1 مارس حتى يوم 16 مارس 2024 المقبل، وسوف نعرض لكم في هذا المقال الشروط المطلوبة للتقديم في المسابقة.

شروط التقديم في مسابقة 1000 وظيفة

قامت وزارة الأوقاف المصرية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم قبول طلب التوظيف لأي شخص والشروط كما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسية المصرية.

يجب أن يتمتع الشخص المتقدم بالسلوك الحسن والسمعة الطيبة.

يجب ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 40 عاما.

يجب عدم وجود أي قضايا جنائية قد سبق الحكم عليه فيها.

يلزم تخرج الشخص المتقدم من كلية من الكليات الموجودة في جامعة الأزهر للبنين والتي منها؛ كلية الشريعة الإسلامية، كلية اللغة العربية، الدعوة الإسلامية، أصول الدين، القرآن الكريم، التربية، الدراسات الإسلامية.

يجب ألا يقل التقدير الخاص بالمتقدم عن مقبول.

يلزم اجتياز كافة الاختبارات التي تحددها الوزارة.

يلزم النجاح في الكشف الطبي.

دفع رسوم التقديم بقيمة 26 جنيه مصري.

طريقة التقديم في مسابقة توظيف وزارة الأوقاف

قامت وزارة الأوقاف المصرية بإتاحة إمكانية التقديم إلكترونيا، حيث سيتم فتح موقع الوظائف الحكومية بداية من شهر مارس المقبل، وخطوات التقديم كالتالي: