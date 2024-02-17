“هتاكل لحد أما تقول بس”.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء + البيض في جميع المحلات والأسواق المصرية.. اعرف البيض وصل كام

شهدت الدواجن والبيض اليوم السبت 17 فبراير 2024 انخفاض في أسعارها قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق، حيث يتراجع سعر الفراخ الأمهات بقيمة 5 جنيه مصري ببورصة الدواجن، وسجلت الفراخ البيضاء اليوم سعر يتراوح ما بين حوالي 111 إلى 116 جنيه مصري للمستهلك، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار الفراخ اليوم السبت 17 فبراير والبيض والكتاكيت في الأسواق المصرية قبل بداية التعامل اليوم.

أسعار الدواجن اليوم السبت 17 فبراير 2024

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت الفراخ البيضاء اليوم في مصر سعر يتراوح ما بين حوالي 93 و94 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 111 و116 جنيه مصري في الأسواق وذلك باختلاف المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سجلت الفراخ البلدي اليوم سعر 140 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيه مصري.

أسعار الفراخ الحمراء اليوم

سجلت الفراخ الحمراء والساسو اليوم سعر يتراوح ما بين حوالي 100 و101 جنيه مصري.

سجلت الفراخ الأمهات اليوم في الأسواق المصرية 75 جنيه مصري بدلا من 80 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيه مصري.

سعر البانيه اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم في محلات الدواجن حوالي ما بين 220 إلى 250 جنيه مصري للكيلو، وذلك باختلاف المنطقة السكنية.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم سعر يتراوح ما بين 148 إلى 149 جنيه مصري.

سجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم سعر يتراوح ما بين 150 إلى 151 جنيه مصري.

سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم سعر يتراوح ما بين 144 إلى 150 جنيه مصري.

سعر الكتاكيت اليوم