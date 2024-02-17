“محدش هيشتري تاني”.. أسعار السجائر المحلية والعالمية اليوم السبت 17 فبراير 2024 في جميع المحافظات.. خراب بيوت مستعجل

شهدت السجائر اليوم السبت 17 فبراير 2024 ارتفاع في أسعارها، حيث قامت الشركة الشرقية للدخان بالإعلان عن زيادة أسعار السجائر والمعسل، حيث ترتفع أسعار سجائر كيلوباترا 3 جنيه مصري، ويصبح سعرها للمستهلك 30 جنيه مصري للعلبة التي تحتوي على 20 سيجارة، وتعد هذه الزيادة بسيطة مقارنة بالزيادة الضخمة في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام، ويتم تطبيق هذه الزيادة بداية في تعاملات اليوم.

أسعار السجائر اليوم السبت 17 فبراير 2024

بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس 22 جنيه مصري.

بلغ سعر سجائر كليوباترا 30 جنيه مصري.

بلغ سعر سجائر مونديال 30 جنيه مصري.

بلغ سعر سجائر بلمونت 30 جنيه مصري.

بلغ سعر سجائر بوسطن 30 جنيه مصري.

بلغ سعر سجائر فايسروي 50 جنيه مصري.

بلغ سعر سجائر بال مال 50 جنيه مصري.

أسعار سجائر شركة وينستون اليوم

بلغت أسعار سجائر وينستون أحمر 50 جنيه بدلا من 43 جنيه مصري.

بلغت أسعار سجائر وينستون أزرق 50 جنيه بدلا من 43 جنيه مصري.

بلغت أسعار سجائر وينستون سيلفر 50 جنيه بدلا من 43 جنيه مصري.

بلغت أسعار سجائر وينستون كاستر 50 جنيه بدلا من 43 جنيه مصري.

بلغت أسعار سجائر وينستون توت 52 جنيه بدلا من 45 جنيه مصري.

بلغت أسعار سجائر كامل أصفر 57 جنيه بدلا من 50 جنيه مصري.

بلغت أسعار اكتيفيت 60 جنيه بدلا من 53 جنيه مصري.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم