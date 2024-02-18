خطوات إغلاق حساب أبشر بشكل فوري بعد سرقته 1445

يُعَدُّ حساب أبشر من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطنون باستمرار، حيث يُقَدِّمُ الخدمات بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع القطاعات المختلفة، ويمكنك من خلال منصة أبشر القيام بالعديد من المهام إلكترونيًا مثل استخراج بطاقة الهوية الوطنية وغيرها الكثير من الأمور ولكن كيف يمكنك إغلاق حساب أبشر عند اختراقه أو سرقته ؟ في هذا المقال سنوضح أسرع طريقة لإغلاق الحساب بشكل فوري.

خطوات إغلاق حساب أبشر

يُعد اختراق حساب أبشر من المشكلات التي قد يتعرض لها البعض، ومع ذلك، يُفضل الاستجابة بسرعة لاستعادة الحساب المخترق وتجنب الإضرار بالمستفيدين ومعاملاتهم، وفيما يلي خطوات إغلاق حساب أبشر بشكل فوري.

الدخول لحساب أبشر.

إغلاق مؤقت للحساب عبر “جوجل”.

الدخول على تطبيق “نفاد”.

النقر على الإعدادات.

البحث عن خدمات أجهزة الخدمة الذاتية “أبشر”.

تعطيل مؤقت للهوية الرقمية “أبشر”.

تأكيد الإغلاق بعد التقاط صورة لوجهك.

طريقة إستعادة حساب أبشر

خطوات استعادة حساب أبشر في حالة اختراقه:

تحديث رقم الجوال وتغيير كلمة المرور من خلال جهاز الخدمة الذاتية.

يمكن تحديث كلمة المرور من خلال موظفي التسجيل والتفعيل بالأحوال المدنية للمواطنين، أو من خلال موظفي الجوازات للمقيمين.

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