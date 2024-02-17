كل عام وانتم بخير.. قائمة جميع مسلسلات شهر رمضان التركية 2024 والقنوات الناقله بجودة عالية

مسلسلات شهر رمضان التركية 2024، يرغب الكثير معرفة المسلسلات التركية التي سوف تعرض في شهر رمضان، حيث تتميز بتنوع القصص وجودة إنتاجها، وكذلك لأنها تقدم دراما رومانسية، كما يمكن لعشاق المسلسلات التركية الاستعداد لاستقبال موسم رمضان بفارغ الصبر، والترقب لمشاهدة هذه المسلسلات.

مسلسلات شهر رمضان التركية 2024

حيث يعرض الكثير من المسلسلات التركية في شهر رمضان المقبل ومن هذه المسلسلات ما يلي:

مسلسل قبلك “ONCE SENDEN”

بطولة ألب نافروز، سينام أونسال، ألتان إركيلي، تانسل أونجيل، ونيليبري شاهينكايا.

مسلسل العدو للحب “ASKA DUSMAN”

حيث تدور أحداث هذا المسلسل حول قصة حب تواجه تحديات وصعوبات، فتجعله محورًا هام للإثارة والتشويق.

مسلسل الغدار “GADDAR”

بطولة شاتاي أولسوي، أونور سايلاك، وسمية أيدوغان، أوغور يلديران.

مسلسل المنظمة الموسم الرابع “TESKILAT”

يتوقع أن يكون هذا الموسم حافلًا بالأحداث الملحمية والمفاجآت المثيرة، حيث يتعامل مع قضايا ساخنة تعكس الواقع الإجتماعي والسياسي أيضًا.

بطولة مراد يلدررم، مسعود أكوستا، ودنير بايسال، أزجي أيوب أوغلو، إيزجي شينلر، نهاد ألتين كايا، يافوز بينقول.

تردد القنوات التي تعرض مسلسلات شهر رمضان التركية 2024

حيث تعرض الكثير من القنوات المسلسلات التركية ومن هذه القنوات ما يلي:

تردد قناة ATV

تعتبر قناة ATV من أشهر القنوات التي تعرض المسلسلات التركية على نايل سات، حيث تتمتع ببث مستمر وإعلانات قليلة.

التردد 10796

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 6\5

الجودة Sd

قناة فوكس التركية

تقوم قناة فوكس التركية بعرض المسلسلات التركية الحصرية ذات العرض الأول قبل عرضها على القنوات الأخرى، و اضبط التردد للمشاهدة الممتعة.

التردد 115620

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500