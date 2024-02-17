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مفتوح الان.. Link الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي gtk.moss.gov.e
يقوم الكثير من الناس بالبحث عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، إلكترونيا من موقع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الاستفادة من هذا المعاش وصرفه في الميعاد المستحق كل شهر لمواجهة ظروف المعيشة والعيش حياة اقتصادية جيدة، كما يجب توافر العديد من المستندات التي تطلبها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الحصول أو الاشتراك في هذا المعاش بكل سهولة دون تعقيد.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024
توجد العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 وهذه الخطوات تتمثل في الآتي
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/
- ستظهر بعد ذلك العديد من الخيارات نختار منها كلمة برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.
- ستظهر بعد ذلك العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات المطلوبة التي تتمثل في الاسم رباعي الخاص بالمستعلم ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد الخاص بالمستعلم في الأماكن المخصصة لهم.
- عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص تكافل وكرامة لعام 2024.
المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024
يجب توافر العديد من المستندات المطلوبة من أجل الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024 وهذه المستندات تتمثل في الآتي:
- بطاقة تموين الشخص الذي يرغب في الاشتراك في معاش تكافل وكرامة.
- بطاقة الرقم القومي التسجيل لها العنوان السكني.
- شهادة ميلاد كل فرد من أفراد الأسرة.
- إقرار الوصايا للأيتام.
- قسيمة من الزواج أو الطلاق.
- شهادة السجن وذلك في حالة سجن الأب أو الأم.
- تقديم قيد مدرسي للأطفال من عمر 16 عاما.