مفتوح الان.. Link الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من موقع وزارة التضامن الاجتماعي gtk.moss.gov.e

يقوم الكثير من الناس بالبحث عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، إلكترونيا من موقع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الاستفادة من هذا المعاش وصرفه في الميعاد المستحق كل شهر لمواجهة ظروف المعيشة والعيش حياة اقتصادية جيدة، كما يجب توافر العديد من المستندات التي تطلبها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل الحصول أو الاشتراك في هذا المعاش بكل سهولة دون تعقيد.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

توجد العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 وهذه الخطوات تتمثل في الآتي

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

ستظهر بعد ذلك العديد من الخيارات نختار منها كلمة برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.

ستظهر بعد ذلك العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات المطلوبة التي تتمثل في الاسم رباعي الخاص بالمستعلم ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد الخاص بالمستعلم في الأماكن المخصصة لهم.

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص تكافل وكرامة لعام 2024.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024

يجب توافر العديد من المستندات المطلوبة من أجل الاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024 وهذه المستندات تتمثل في الآتي: