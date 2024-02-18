inscription.aadl.dz… رابط التسجيل في سكنات عدل في الجزائر 2024 وشروط التقديم

في بداية العام الجديد، أعلن الرئيس الجزائري عن افتتاح رابط التسجيل لبرنامج سكنات العدل، ويُعد هذا البرنامج واحدًا من أبرز المبادرات في الجزائر حيث يُمكنه جميع المواطنين من الاستفادة منه، نظرًا لأهميته في توفير منازل للطبقة المتوسطة الراغبة في الحصول على مسكن خاص بها.

رابط التسجيل في سكنات عدل 2024

المسؤولون عن برنامج سكنات العدل قد فتحوا باب التقديم الإلكتروني للحصول على هذه السكنات. للتقديم، اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول على موقع سكنات العدل من خلال الرابط المُرفق.

أدخل الرقم الوطني الخاص بك والرقم الخاص بالضمان الاجتماعي.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية.

قم برفع جميع الوثائق والملفات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بدفع الرسوم المطلوبة للتسجيل.

في النهاية، اضغط على خانة “تقديم الطلب”.

سيتم مراجعة طلبك، وستتلقى إشعارًا بالقبول أو الرفض عبر الموقع الإلكتروني.

شروط سكنات عدل 2024

تم وضع عدة شروط من قبل الحكومة الجزائرية للتأهل للحصول على دعم من برنامج سكنات العدل، وهي كما يلي: