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inscription.aadl.dz… رابط التسجيل في سكنات عدل في الجزائر 2024 وشروط التقديم
في بداية العام الجديد، أعلن الرئيس الجزائري عن افتتاح رابط التسجيل لبرنامج سكنات العدل، ويُعد هذا البرنامج واحدًا من أبرز المبادرات في الجزائر حيث يُمكنه جميع المواطنين من الاستفادة منه، نظرًا لأهميته في توفير منازل للطبقة المتوسطة الراغبة في الحصول على مسكن خاص بها.
رابط التسجيل في سكنات عدل 2024
المسؤولون عن برنامج سكنات العدل قد فتحوا باب التقديم الإلكتروني للحصول على هذه السكنات. للتقديم، اتبع الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول على موقع سكنات العدل من خلال الرابط المُرفق.
- أدخل الرقم الوطني الخاص بك والرقم الخاص بالضمان الاجتماعي.
- قم بملء جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية.
- قم برفع جميع الوثائق والملفات المطلوبة بشكل صحيح.
- قم بدفع الرسوم المطلوبة للتسجيل.
- في النهاية، اضغط على خانة “تقديم الطلب”.
- سيتم مراجعة طلبك، وستتلقى إشعارًا بالقبول أو الرفض عبر الموقع الإلكتروني.
شروط سكنات عدل 2024
تم وضع عدة شروط من قبل الحكومة الجزائرية للتأهل للحصول على دعم من برنامج سكنات العدل، وهي كما يلي:
- عدم امتلاك المتقدم أي عقار سكني سابقاً وعدم استفادته من دعم مالي للسكن من قبل.
- دفع قيمة القسط الأول، والذي يُعادل 25% من إجمالي قيمة السكن.
- تقديم إثبات للقدرة المالية على دفع القسط الشهري.
- سداد جميع الأقساط قبل بلوغ سن السبعين.
- يترتب على المتقدم عواقب إضافية في حال تأخير دفع القسط لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، حيث يتم فرض زيادة بنسبة 5% في القسط.
- في حال عدم سداد الأقساط لمدة ستة أشهر متتالية، يحق للوكالة المعنية فسخ العقد.