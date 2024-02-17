احجز وحدتك الان.. رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل الشروط والاوراق المطلوبة

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حيث يتساءل الكثير من الأفراد عن كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وكذلك قامت الحكومة بتوفير هذه الشقق لكافة المواطنين محدود الدخل، حيث يعتبر هذا المشروع من أفضل المشروعات التي تقدمها الدولة، ومن ثم يقوم بنك الإسكان والتعمير بطرح هذه الشقق، ومن تنطبق عليه الشروط التي حددتها وزارة الإسكان يمتلك هذه الواحدات ، حيث يتم سداد قيمة هذه الشقق بالتقسيط، سوف نتعرف على التفاصيل في السطور التالية.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يرغب الكثير في معرفة الخطوات اللازمة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، وهذه الخطوات ما يلي:

يجب الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير.

ومن ثم تقوم باختيار الوحدة السكنية التي ترغب بحجزها.

وبعد ذلك قم بكتابة جميع المعلومات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لقبول طلب الحجز.

ثم قم بمراجعة جميع الشروط والأحكام التي يفرضها البنك، ثم اضغط على مربع الموافقة.

وبعد ذلك قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة بالطلب.

ثم يتم الضغط على زر الطلب.

وبعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على حالة طلبك المقدم.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024

أعلن بنك الإسكان والتعمير عن الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في حجز الوحدات، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية المصرية.

كما أنه لا يزيد عمر المتقدم عن 50 عامًا، ولا يقل عن 21 عامًا.

كما يجب ألا يكون لدى المتقدم أي دعم آخر تقدمه الدولة.

بالإضافة إلى أنه لا يجوز التقدم للحصول على الوحدة السكنية أكثر من مرة.

كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن 6000 جنيه.

بالإضافة إلى دفع جميع الرسوم المطلوبة لجدية الحجز في أحد فروع بنك الإسكان.

الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024

يوجد العديد من المستندات التي يجب على المتقدمين الحصول عليها من أجل حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وتتلخص هذه الأوراق في النقاط التالية: