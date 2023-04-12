فرصة مش هتتعوض ..شهادات البنك الأهلي الجديدة .. تبدأ بـ500 جنيه أعلي عائد

شهادات البنك الأهلي، أعلن البنك الأهلي عن إطلاق شهادة ادخار جديدة تتميز بسعر فائدة متغير. كما قام البنك بإعلان رفع نسبة فائدة شهادة الادخار الثابت إلى 19%. وبعد انتشار هذا الخبر، تساءل عملاء المصارف عن الشهادات المثلى للاستثمار وكذلك أفضل طريقة للاستثمار مبلغ 100 ألف جنيه. يستكشف “المصري اليوم” عن طريق منشورها، المعلومات الهامة عن إصدار شهادة التوفير الجديدة.

شهادة ادخار تمتد حتى عام 2023.

إذا كنت قد وضعت 100 ألف جنيه في شهادة ادخار جديدة مع البنك الأهلي، فإنك يمكنك حساب العائد على هذا المبلغ بسهولة.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

بعد إطلاق بنك الأهلي لشهادة الادخار الجديدة، يرغب العميل في اختيار أفضل وسيلة للاستثمار أمواله. وفي حال اختيار شهادة الادخار الأولى، التي تتميز بعائد ينقص تدريجياً وتستغرق مدة استثمار 3 سنوات بها نسب عائد تبلغ 22% في بداية المدة ثم 18% ثم 16%، يعتبر المستثمرون أنَّ استثمار مبلغ مقداره 100 ألف جنيه سوف يحققُ لهُ… تبلغ قيمة العوائد الإجمالية على مدى ثلاث سنوات 56000 جنيه.

في حال الاستثمار بمبلغ 100 ألف جنيه في شهادة الادخار الثابتة، سيكون العائد 57 ألف جنيه عقب انتهاء مدة الشهادة التي تستغرق 3 سنوات، وسيتم صرف عائده شهريًا.

يتم تقدير العائد المالي عند الاستثمار عن طريق ضرب قيمة المال بمبلغ 100000 جنيه في نسبة عائد الشهادة، وذلك يحددها إذا كانت ثابتة أو متغيرة، ثم يتم تقسيم الناتج على 100 للحصول على العائد السنوي. وعلى سبيل المثال، إذا استثمر شخص مبلغ 100000 جنيه مع نسبة عائد شهادة بقيمة 5٪، فإن العائد السنوي يكون 5000 جنيه. وإذا كانت مدة استثمار هذه الشهادات 3 سنوات، فإن أخيراً تضرب قطع التشطيب في 3.

حساب الربح على الشهادة الجديدة للادخار في البنك الأهلي

إذا تم إيداع 100 ألف جنيه في شهادة الادخار الجديدة بالبنك الأهلي، يمكن حساب العائد عن طريق تحويل نسبة الفائدة المطبقة على هذه الشهادة إلى نسبة عاملية، ثم ضرب هذه النسبة بالمبلغ المودع.

قال الخبير المصرفي، طارق متولي، إن إصدار شهادة الادخار الجديدة التي تتضمن عائدًا متغيرًا لمدة 3 سنوات يعكس انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة حيث يحصل العميل بالبداية على عائد نسبته 22% خلال السنة الأولى ثم ينخفض إلى 18% في السنة التالية و16% خلال السنة الثالثة. وأوضح متولي أن هذه المعطيات تشير إلى احتمالية استمرار تراجع أسعار الفائدة بفعل تباطؤ ارتفاعها. حدَّث عن مؤشرات التضخم.

شهادة الادخار الجديدة 2023

يمتد فترة التوفير في هذه الشهادة لغاية ثلاث سنوات.

تتميز شهادة ادخار البنك الأهلي 2023 ذات العائد الشهري الثابت بأنها توفر عائداً مستمراً على مدى فترة ساريتها، كما يتم حساب هذا العائد من الشهر التالي للشراء.

يتعين شراء شهادة التوفير بقيمة 1000 جنيه على الأقل وبأضعافها.

يمكن إيداع المال في هذه الشهادة لفترة مدتها ثلاث سنوات، وبعد ذلك يتم صرف نسبة العائد على الوديعة كل شهر وتصل نسبته إلى 19%.

شهادة ادخار البنك الأهلي 2023

لو محوش 100 ألف جنيه.. اعرف طريقة حساب العائد على شهادة الادخار الجديدة بالبنك الأهلي

– تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

تعد شهادة ادخار البنك الأهلي 2023 الثلاثية ذات العائد الشهري ذات عائد متغير طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك فإنه يجرى احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.