بجودة عالية HD.. موعد مباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي اليوم 17 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

يبحث كثير من عشاق الدوري الإيطالي عن موعد مباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي حيث يلعب اليوم فريق نابولي مقابل نظيره في الدوري الإيطالي في الجولة ال25 من الكالتشيو حيث يلعب فريق نابولي اليوم مباراة شرسة يحاول فيه تعويض خسارته في المباراة السابقة ويلعب على تعويض الخسارة في مباراة إيه سي ميلان بالدوري الإيطالي ويواجه الفريق غضب المشجعين من الخسارات السابقة وأيضًا المعنويات المنخفضة للفريق في ظل تراجع النتائج بشكل ملحوظ في الدوري الإيطالي وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول مباراة نابولي ضد نظيره.

موعد مباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي

يتساءل مشجعو الدوري الإيطالي عن موعد مباراة جنوى ونابولي في الدوري الإيطالي حيث يلعب نابولي اليوم مساء السبت الموافق 17 فبراير 2024 في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة والساعة ال5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب سان باولو وذلك في صدى الجولة ال25 من دوري إيطاليا الكالتشيو وقد خاض فريق نابولي في الدوري الإيطالي الحالي 23 مباراة فاز في 10 منها مقابل 8 هزائم و5 تعادلات وحقق فريق نابولي المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد وصل إلى 35 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وجنوى

يهتم كثير من عشاق الرياضة بالدوري الإيطالي ويبحث كثير من المشجعين عن القنوات الناقلة للدوري الإيطالي بشكل مجاني مباشر بأعلى جودة وبدون تشويش ومن أهم القنوات الناقلة للدوري الإيطالي هي كالتالي: