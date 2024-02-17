“حملها واستعلم”كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 كل المحافظات

تتزايد معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، التي أصبحت من أهم ما يبحث عنه المواطن العراقي يومياً لأنه يعد مصدر دخل عدد كبير من المواطنين، وكانت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق أعلنت عن الإنتهاء من رفع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الإستعلام والشروط التي أعلنت عنها الوزارة …..

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

كما ذكرنا لحضراتكم أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق حريصة على رفع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، أمام المواطنين تيسيراً على عدد كبير منهم خاصة النساء وكبار السن، وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، وكان وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق أكد على حرص الحكومة على مساعدة الأسر الأكثر فقراً وذلك من خلال برنامج الرعاية الإجتماعية وهو عبارة عن صرف مبلغ مادي شهرياً لمساعدة المواطنين للتغلب على ظروف المعيشة الصعبة والغلاء الذي تعاني منه البلاد خلال الفترة الأخيرة، وأكد ان المواطن يمكنه الإطلاع على كشوفات الرعاية الإجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق .

أو الدخول على منصة مظلتي الاجتماعية.

ثم اختر “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

اضغط على الوجبة المراد الإستعلام عنها.

ثم اضغط على “تحميل”.

بعد ذلك انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد .

ما هي شروط التقديم في برنامج الرعاية الإجتماعية بالعراق