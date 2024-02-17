زيادة وزارة المالية للمتقاعدين 2024 “بشرة خير للجميع”.. 100 ألف لكل مواطن

كشفت وزارة المالية العراقية، عن اقتراب صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس المقبل 2024، بما يوافق يوم 1-3-2024، في حالة إذا لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في المحافظات، مع العلم أن رواتب الشهر الجديد تأتي بقيمة الزيادة الجديدة البالغ قيمتها نحو 100 ألف دينار عراقي، على أن يتم توافره في جميع المنافذ المعنية بالصرف على مستوى الجمهورية بما يسمح للجميع بالحصول عليه دون أدنى مشاكل.

استعلام رواتب المتقاعدين في العراق 2024

لكي يسهل القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق، يُرجى القيام بإتباع الخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية.

كذلك يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

إدخال اسم المتقدم وكلمة السر.

ثم يتم القيام بالضغط على أيقونة “استعلام”.

ليتم العمل على إظهار جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب وقيمة الزيادة الجديدة.

قيمة رواتب المتقاعدين بعد زيادة 100 ألف دينار

وأصبحت رواتب المتقاعدين تختلف من متقاعد إلى أخر، بعد أن تم تطبيق الزيادة المعنية مؤخرًا ليصل رواتب المتقاضون 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار عراقي كحد أدنى، فيما وصل راتب الـ 600 ألف دينار إلى 700 دينار عراقي بعد تطبيق الزيادة البالغ قيمتها نحو 100 ألف دينار، من اجل أن يستحقها جميع المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، مع العلم أن هناك زيادة قريبة سيتم العمل على إعلانها كذلك.