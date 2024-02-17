البابا وصل يا لولو.. نزل تردد قناة وناسة الجديد Wanasah 2024 على النايل سات
تمثل قناة وناسة أطفال أهمية كبيرة للعديد من الأطفال الراغبين في مشاهدة كل ما هو جديد في عالم الكرتون، حتى أنها تقدم محتوى هادف على مدار الساعة ويمكن مشاهدته دون ملل أو قلق، حتى أنها لا تقوم بعرض أي مشاهد غير لائقة أو غير مألوفه كما يتم في القنوات الأخرى، ويمكن القيام بمشاهدة هذه القناة عبر ترددها الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها جميع الراغبين في مشاهدتها والإستماع إلى محتواها.
قناة وناسة Wanasah 2024
أنطلقت قناة وناسة في عام 2007، وأصبحت هي الرائدة في تقدم البرامج الطفولية والأفلام الكرتونية المميزة، فضلاً عن أن لها مكانة هامة داخل كل منزل وفي حياة جميع الأطفال، وهي تساعد على تنمية وتثقيف الطفل عبر إذاعتها لمحتواها، ومن أهم الأغاني المقدمة جزمة لولو اتسرقت، البابا وصل يا لولو، أغنية لولو الشطورة، وغيرها من الأغاني الأخرى التي تقوم القناة بتقديمها لجميع المتابعين على مدار الساعة.
تردد قناة وناسة الجديد 2024 أطفال
تتمثل أهم المعلومات الخاصة بقناة وناسة الجديد 2024 أطفال، وفقًا لما نص على التالي:-
- التردد الجديد لقناة وناسة هو 11470.
- في حين أن استقطاب القناة يكون عمودي.
- إضافة إلى معامل الترميز يكون 27500.
- القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.