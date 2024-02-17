“الحق نفسك مفيش وقت” وزارة التربية والتعليم تكشف موعد امتحانات الترم الثاني في جميع المراحل التعليمية 2024

مع بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني تزايد البحث عن موعد امتحانات الترم في مصر عبر الانترنت خلال الساعات القليلة، حيث حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني للمرحلة الاعدادية وصفوف النقل والمرحلة الثانوية وفقًا لنظام محدد وذلك حتى يستعد الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية للامتحانات النهائية ومذاكرة دروسهم، ومن خلال هذا المقال نتعرف على المزيد من التفاصيل فتابعونا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 في مصر

استعدًا للاختبارات النهائية نوضح لكم موعد الامتحانات وفقًا الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم سيكون موعد امتحانات الترم الثاني تكون كالتالي:

تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية يوم 25 مايو عام 2024م.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية من المتوقع أن تبدأ بعد امتحانات النقل باسبوع بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 22 من شهر يونيو القادم.

الدبلومات الفنية تبدأ امتحاناتها يوم 1 من شهر يونيو القادم لجميع التخصصات.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

الكثير من طلاب الجامعات يتساءلون عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024 للجامعات، حيث من المفترض أن الطلاب بدأوا الدراسة في الجامعات بداية من السبت الماضي المتمم العاشر من فبراير وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم في التقويم الدراسي، ومن الجدير بالذكر أن الدراسة بالجامعات سوف تستمر حوالي ستة عشر اسبوعًا وتكون نهايتها في يوم ثلاثون من شهر مايو المقبل، وسوف تبدأ اختبارات الترم الثاني النهائية خلال شهر يونيو المقبل والتي تختلف حسب كل كلية، واكد المسؤولون في الجامعات عن أهمية الحضور من اليوم الاول.