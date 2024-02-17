“المهاجم الأفضل NOW“ خطوات فتح باكدج هالاند طاقات 101 eFootball 2024 mobile 2024

تعتبر لعبة efootball واحدة من ألعاب الفيديو المفضلة لدى محبي كرة القدم وذلك لأنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الفرق التي يحبها الكثير، والجدير بالذكر أنها قامت بتوفير باكدج اللاعب هالاند طاقات 101 وهو واحدة من المهاجمين البارعين المعروفين، لذلك يبحث عدد كبير من اللاعبين عن خطوات الحصول على الباكدج، وذلك ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

فتح بكدج نجوم الأسبوع والحصول على هالاند طاقات 101 إنهاء للهجمة خرافي لعبة eFootball 2024 mobile

خطوات فتح باكدج هالاند طاقات 101

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق من أجل الحصول على الباكدج والتي تكون كالتالي:

في البداية يجب عليك الدخول على اللعبة من الجهاز الخاص بك. ثم قم بالدخول على القائمة الخاصة بالبكجات من خلال الضغط على خانة Contract. يرجى الدخول على بكج نجوم الأسبوع وسوف تجد بكج اللاعب. يجب الدخول على صفحة أي لاعب بشكل عشوائي وفحصها مرتين. ثم اخرج وقم بالدخول مرة أخرى وادخل على صفحة اللاعب بلنجهام وقم بفحص الطاقات لمدة لا تقل عن 3 مرات فيما يقارب 30 ثانية. بعد ذلك يرجى الدخول على صفحة اللاعب هالاند بدون فحص الطاقم، ثم أخرج وأدخل ولكن يرجى فحص الطاقم. أخيرا يجب الخروج من صفحة البكجات للصفحة الرئيسية للعبة ثم قم بالدخول على صفحة البكجات وسوف تجد الفتحة المجانية، في حالة عدم وجود فتحة مجانية قم بفتح البكج بـ 100 كوينز.

خطوات تحميل لعبة آي فوتبول