“مواصفات جبارة”.. مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024 وموعد إطلاقه وسعره
دليل شامل عن هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024 وموعد إطلاقه
يتمتع هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024 مواصفات كثيرة يهتم بها عدد كبير جدا من المستخدمين، حيث إن الشركة المصنعة لهاتف “شاومي” من أقوى وأهم الشركات في صناعة أجهزة المحمول الذكية، وهي تهدف دائما إلى تقديم الأحدث لعملائها، وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا مواصفات الهاتف، وسعره في مصر والسعودية.
مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024
هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024 يعد من أهم الهواتف التي أصدرتها شاومي، وأهم مواصفات الهاتف نوضحها من خلال الجدول التالي:
موعد إطلاق هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024
أكدت “شركة شاومي” الصينية أنها سوف تقوم بعقد حدث في يوم 22 فبراير القادم للإعلان عن هاتفها الجديد “Xiaomi 14 Ultra” داخل الأسواق الصينية، والذي يعتبر من أفضل الهواتف التي أصدرتها الشركة، والذي تنافس به أقوى الشركات “سامسونج وون بلس”.
وهناك بعض التسريبات التي توضح أن الهاتف سوف يتم إطلاقه في السوق العالمي مع أحدث الإصدارات من “ساعة شاومي” التي تعمل “بنظام Wear OS”.
أسعار هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024
يختلف سعر الهاتف على حسب الدولة، وقد جاء سعر الهاتف في مصر والسعودية على النحو التالي:
|الموقع
|السعر
|مصر
|39,000 جنيه مصري
|السعودية
|4,700 ريال سعودي