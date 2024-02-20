“مواصفات جبارة”.. مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024 وموعد إطلاقه وسعره

يتمتع هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024 مواصفات كثيرة يهتم بها عدد كبير جدا من المستخدمين، حيث إن الشركة المصنعة لهاتف “شاومي” من أقوى وأهم الشركات في صناعة أجهزة المحمول الذكية، وهي تهدف دائما إلى تقديم الأحدث لعملائها، وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا مواصفات الهاتف، وسعره في مصر والسعودية.

مواصفات هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024

هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024 يعد من أهم الهواتف التي أصدرتها شاومي، وأهم مواصفات الهاتف نوضحها من خلال الجدول التالي:

المواصفات التفاصيل الأبعاد والوزن أبعاد الهاتف: 163.2× 75× 9.1 ملم الوزن: 225 جرام الهيكل والمواد – إطار الهاتف الجانبي: ألومنيوم – الظهر: جلد الشبكات والشرائح – دعم جميع شبكات الاتصال – شريحتين نوعهما NANO SIM شاشة الهاتف – نوع الشاشة: LTPO 2 AMOLED – حجم الشاشة: 6.73 بوصة – دقة الشاشة: 3200×1440 بكسل – نسبة الأبعاد: 20:9 المعالج – نوع المعالج: Qualcomm Snapdragon ثماني النواة – دقة تصنيع المعالج: 4 نانومتر الذاكرة والتخزين – ذاكرة RAM: 8 أو 12 جيجا بايت – ذاكرة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجا بايت – لا يدعم استخدام ذاكرة تخزين خارجية الكاميرا – الكاميرات الخلفية: 50 و48 و48 ميجا بيكسل – الكاميرا الأمامية: 32 ميجا بيكسل نظام التشغيل – نظام التشغيل: أندرويد 12 الشحن والبطارية – سعة البطارية: 4860 مللي أمبير – نوع البطارية: ليثيوم – نظام شحن سريع لاسلكي

موعد إطلاق هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024

أكدت “شركة شاومي” الصينية أنها سوف تقوم بعقد حدث في يوم 22 فبراير القادم للإعلان عن هاتفها الجديد “Xiaomi 14 Ultra” داخل الأسواق الصينية، والذي يعتبر من أفضل الهواتف التي أصدرتها الشركة، والذي تنافس به أقوى الشركات “سامسونج وون بلس”.

وهناك بعض التسريبات التي توضح أن الهاتف سوف يتم إطلاقه في السوق العالمي مع أحدث الإصدارات من “ساعة شاومي” التي تعمل “بنظام Wear OS”.

أسعار هاتف Xiaomi 14 Ultra 2024

يختلف سعر الهاتف على حسب الدولة، وقد جاء سعر الهاتف في مصر والسعودية على النحو التالي: