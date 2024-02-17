“القائمة كاملة pdf” الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية وشروط التقديم

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من المواضيع التي يبحث كثير من العراقيين عنها تلك الفترة، وهو يعتبر أحد برامج الدعم المهمة التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين العراقيين لتوفير حياة مناسبة للأسر محدودة الدخل والمحتاجة للدعم خاصة بعد الغلاء الذي تتعرض له البلاد تلك الفترة، لذلك يحرص الكثير من المواطنين في التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم منه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طرق الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق فتابعونا.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بشكل إلكتروني من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية واتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الذهاب الى الصفحة الرسمية لموقع وزارة العمل العراقية عبر الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول واكتب في الحقول الفارغة الرقم السري واسم المستخدم.

من الصفحة الرئيسية انقر فوق زر الخدمات الالكترونية.

من الخيارات المتوفرة حدد القسم الخاص بهيئة الرعاية الاجتماعية.

اضغط على زر استعلام.

ستجد صفحة أمامك تحتوي على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اضغط زر تحميل تنزيل كشف الاسماء PDF.

قم بفتح الملف وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل العراقية مجموعة من الشروط اللازم توافرها في المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية تتلخص في النقاط التالية: