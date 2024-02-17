متاح الان.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمة المتكاملة 2024 بارقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

الاستعلام عن كارت الخدمة المتكاملة 2024، يبحث الكثير من المواطنين ذوي الإعاقات في جمهورية مصر العربية وذويهم عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة التي تقدمها الدولة للأفراد مثل الرعاية الصحية، والنقل العام، والتعليم، وغيرها من الخدمات، كما أنها تُمنح فقط لذوي الإعاقة، كما يتساءل العديد من المواطنين عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن كارت الخدمة المتكاملة.

الاستعلام عن كارت الخدمة المتكاملة 2024

يعتبر كارت الخدمات المتكاملة في مصر، هو نظام يقوم على توفير مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين، وتحقيق التنمية، وأيضًا تعزيز مستوى المعيشة للمواطنين، حيث يتم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عن طريق اتباع الآتي:

أن يقوم المواطن بالذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن ثم يقوم بالضغط على أيقونة خدمات أصحاب القدرات الخاصة.

ثم النقر على زر الاستعلام عن الطلبات.

بالإضافة إلى كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

كما يقوم أيضًا بالضغط على كلمة البحث.

وبعد ذلك تظهر النتيجة على الشاشة.

ما هي الأمراض التي يحصل أصحابها على كارت الخدمات المتكاملة

هناك العديد من الأمراض التي يستحق أصحابها بطاقة الخدمة المتكاملة، ومن هذه الأمراض ما يلي:

الأفراد مصابين الشلل الرباعي النصفي العلوي، أو السفلي.

بالإضافة أيضًا إلى مصابين ضمور العضلات، وذوي القزامة.

وأيضًا قصار القامة الأقل من 140 سنتميترًا.

وبالإضافة أيضًا إلى مصابين الجذام.

ومن ثم مصابين الاعاقات البصرية التي تصل درجة الإبصار لديهم أقل من 6 على 36 بالمرحلة المتوسطة.

وأيضًا الأشخاص الذين يعانون من بتر متعدد الأطراف.

بالإضافة إلى مصابو متلازمة داون.

مميزات بطاقة الخدمة المتكاملة 2024

يوجد بعض الخدمات المتكاملة التي تقدمها الدولة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة ومنها ما يلي: