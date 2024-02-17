Pdf نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 الدور الاول في العراق

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في مختلف محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات بمختلف أنحاء العراق، حتى أن هذه النتيجة تم الإعلان عنها ورفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، في التسهيل على الجميع بالحصول على نتائجهم، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الدور الأول في مختلف محافظات العراق، حيث إن هذه النتيجة شملت عدد كبير من الطلاب في سبيل استخراج الكشوفات المعنية والعمل على معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، إضافة إلى أن ذلك يمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة داخل العراق، ويمكن استخراج الكشوفات المعنية إلكترونيًا.

استعلام نتائج السادس الابتدائي في العراق

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في العراق، وفقًا لما يلي:-