“مبروووك للناجحين”| نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 اربيل بالرقم الأمتحاني

يبحث عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024، والتي تعد من أهم المراحل التعليمية التي يسعى فيها الطالب للحصول على أعلى الدرجات وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أنه تم الإنتهاء من الامتحانات وسط متابعة من قبل وزارة التعليم لتتأكد من تطبيق العدل والشفافية لجميع الطلاب في شتى المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024…..

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

وكان مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أن الوزارة انتهت من رفع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 اربيل بالرقم الأمتحاني، على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على النتيجة دون الحاجة للخروج من المنزل، وإليكم الخطوات…..

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

أو الدخول على موقع نتائجنا الالكتروني.

اضغط على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024.

ادخل بيانات الطالب المراد الإستعلام عنه .

اكتب الرقم الامتحاني للطالب.

ثم اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية.

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أنه تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب السادس، كما اهتمت الوزارة بمتابعة أعمال المراجعة ورصد الدرجات حتى تتأكد من تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب، وعدم حدوث أي أخطاء في جمع ورصد الدرجات.

كما تقدم وزير التعليم العراقي بخالص الشكر للقيادات التعليمية التي ساهمت في إنهاء الترم الأول منذ البداية، حتى انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، كما تقدم سيادته أيضاً بأرق التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل المقبلة.