“هتاخد مرتب شهري 700 جنية“ موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 + خطوات وشروط التقديم في المعاش

يتساءل عدد كبير من مستفيدي معاش تكافل وكرامة عن الموعد المقرر لصرف المعاش لشهر فبراير، والجدير بالذكر أن معاش تكافل وكرامة يعتبر واحد من أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة للأسر الفقيرة والغير محتاجة وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المعاش وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

وفقا لما صرحت عنه وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم صرف المنحة يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، كما أوضحت أنه يمكنك الاستعلام عن كل ما يخص المعاش من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

شروط التقديم على المعاش

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول المعاش والتي تتمثل في:

يجب أن يكون المتقدم من فئة الأشخاص المسنة والذي يصل عمرهم حتى 65 سنة.

عدم امتلاك المتقدم لدخل تأميني يتعدى 400 جنيه مصري.

يجب أن يكون ليس لدى المتقدم أي معاش أو منح استثنائية اخرى.

عدم امتلاك المتقدم لأي أملاك باهظة الثمن سواء عقارات أو أراضي أو سيارات.

يجب أن يكون لدى المتقدم أطفال ويكون أقل عدد لتلك الأولاد 6 في مراحل عمرية مختلفة.

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

يشترط أن يكون المتقدم غير مقيد في أي وظيفة ثابتة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة تكافل وكرامة

يرجى تقديم تلك الأوراق عند التقديم على المعاش:

قيد مدرسي للطلاب الذين يتراوح عمرهم من 6 سنين حتى 16 سنة.

نسخة من البطاقة الشخصية للمتقدم.

نسخة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

في حالة إذا كانت المتقدمة مطلقة يجب تقديم وثيقة الطلاق، وفي حالة إذا كانت أرملة يرجى تقديم شهادة وفاة الزوج.

إذا كان الأب أو الأم في السجن يجب تقديم ما يثبت ذلك.

نسخة من بطاقة التموين.

في حالة إذا كان المتقدم لديه مرض مزمن أو إعاقة يجب تقديم ما يثبت ذلك.

كيفية تقديم شكوى على معاش تكافل وكرامة

في حين مواجهة أي مشكلة في المعاش يرجى التواصل مع الجهات المسؤولة من خلال الطرق التالية: