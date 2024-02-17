خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 8000 دينار في الجزائر 2024 والشروط الواجب توافرها لاستحقاقها

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر من المواضيع التي زاد البحث عنها هذه الفترة، حيث أن الحكومة الجزائرية عملت على إصدار مبادرة لدعم، ووضعت الحكومة الجزائرية رابط تابع لها يمكن التسجيل في المنحة من خلاله وذلك لتبسيط الإجراءات على المواطنين الراغبين في التسجيل، كما حددت مجموعة من الشروط نتعرف عليها في السطور القادمة فتابعونا.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

يمكن التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر إلكترونيًا من خلال موقع الوكالة الوطنية لفرص العمل عبر الأنترنت التابعة للحكومة الجزائرية من خلال اتباع ما يلي:

الدخول في البداية على الصفحة الرسمية لموقع الوكالة الوطنية لفرص العمل الجزائرية الإلكتروني خلال الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة اضغط فوق خدمة منحة الطالب.

ادخل كود التحقق المرئي الظاهر على الشاشة.

في الخانة المحددة ادخل عنوان المرأة التي تقيم بها بشكل دائم.

قم بإدخال كافة المعلومات الشخصية في الخانات المحددة.

ادخل كافة المستندات والملفات اللازمة.

قم بالنقر فوق إرسال الطلب.

شروط منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر

حددت وزارة التضامن مجموعة من الشروط اللازم توافرها للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر تتلخص فيما يلي: