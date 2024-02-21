مفتوح الان.. التسجيل في منحة المرأة المتزوجة والماكثة في الجزائر 2024 موقع الوكالة الوطنية الرسمية

قامت الحكومات الجزائرية بتقديم منحة للنساء المتزوجات، والذين لا يعملون سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث إن تلك المنحة تستهدف كافة السيدات اللآتي هم ربات منزل ولا يزاولون أي نشاط آخر غير الاعتناء بالبيت والزوج والاولاد، وسهلت أيضاً الحكومات على هؤلاء السيدات إمكانية التسجيل في المنحة بشكل الكتروني، وفي هذا المقال سوف يتم توضيح كافة التفاصيل الخاصة بمنحة المرأة المتزوجة والماكثة في البيت في الجزائر.

التسجيل في منحة المرأة المتزوجة والماكثة بالبيت في الجزائر 2024

أتاحت الحكومة الجزائرية لمستفيدين من المنحة التسجيل بها من خلال القيام بالخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الوكالة الوطنية الرسمية من خلال هذا الرابط هنا.

ثم يتم الضغط على أيقونة منحة المرأة المتزوجة والماكثة.

بعد ذلك يرجى إدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بنجاح، والتي تحتوي على اسم السيدة وتاريخ ميلادها ورقم الهاتف الخاص بها والحالة الاجتماعية لها والعنوان الذي تقيم فيه والمدينة التابعة لها.

عند تلك الخطوة يتم رفع المستندات المطلوبة، ثم الضغط على كلمة إرسال.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة المتزوجة والماكثة في الجزائر 2024

أثناء التسجيل في منحة المرأة المتزوجة والماكثة يتطلب ذلك إرفاق بعض المستندات الضرورية التي تثبت استحقاق المتقدمة إلى المنحة، وتتمثل تلك المستندات في الآتي: