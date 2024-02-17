بعد التعادل مع بلوزداد بالجزائر.. موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ميدياما والقنوات الناقله

يبحث جماهير النادي الأهلي العريق عن موعد مباراة الأهلي القادمة حيث يلعب الأهلي مباريات كأس أمم أفريقيا حيث زاد البحث في محركات البحث عن الموعد القادم مباريات الأهلي القادمة بعد أن خاض جولته الرابعة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا ضد فريق بلوزداد الجزائري يوم أمس الجمعة الموافق 16 فبراير على ملعب 5 جويِليه وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول مباريات النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي القادمة بعد تعادلها مع خصمها فريق بلوزداد الجزائري وقد تم تأجيل موعد المباراة القادمة مع ميدياما والتي كان من المقرر أن تقام في يوم ال19 من شهر فبراير لعام 2024 وقد تم تأجيلها لتقام في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث ستقام المباراة في غانا حيث تصدر النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا برصيد قدره 6 نقاط أمّا فريق ميدياما فتصدر برصيد قدره 4 نقاط و يتأرجح في المركز الرابع والأخير حيث سيقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي علي محمد علي.

ترتيب المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

يحاول نادي القرن النادي الأهلي المحافظة على اللقب لديه لموسم آخر ويحاول اللاعبين بشتى الطرق بذل أفضل ما لديهم وحصل النادي الأهلي حتى الآن على مركز بين النوادي الأفريقية كالتالي :