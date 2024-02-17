اتفرج من البيت.. موعد مباراة نادي سيلتا فيجو أمام برشلونة في الدوري الإسباني اليوم السبت 2024/2/17 والقنوات الناقله

يبحث كثير من عشاق الكرة الإسبانية عن موعد مباراة نادي سيلتا فيجو أمام برشلونة في الدوري الإسباني حيث يستضيف فريق سيلتا فيجو نظيره في ملعب بالايدوس في إطار الدوري الإسّباني الجولة 25 للموسم الرياضي 2023-2024 حيث تلعب الفرقتان مباراة شرسة يحاول كلًا منهم المحافظة على مكانتهم في الدوري الأسباني ويتطلع فريق برشلونة إلى تعويض خسارته السابقة أمام فريق غرناطة حيث إن الفوز الليلة مهم ليحافظ الأول على تواجده بين الفرق المقدمة في الليجا.

موعد مباراة نادي سيلتا فيجو أمام برشلونة في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة نادي سيلتا فيجو أمام برشلونة في الدوري الإسباني يلعب الفريقان اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 على ملعب بالايدوس وتبدأ المباراة اليوم في تمام الساعة ال7 ونصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 8 ونصف مساءً بتوقيت السعودية ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي أحمد بلوشي وسيتم عرض المباراة على عدة قنوات ومن أهمها مايلي :

يذاع الدوري الأسباني على قناة بي أن سبورتس القطرية بأعلى جودة

وستذاع المباراة أيضًا على قناة bein sports HD 3

يمكن أيضًا مشاهدة مباراة برشلونة ضد نظيرتها سيلتا فيجو على تطبيق TOD عبر الإنترنت

تشكيل فريق برشلونة أمام نظيرتها

من المتوقع من المدرب تشافي هيرنانديز أن يشكل فرقة برشلونة كالتالي: