شبرق نفسك واستلم 26 ألف ريال سعودي في محفظتك “قرض بنك الرياض” وسدد على 60 شهر تمويل شخصي

في فرصة كبيرة يوفر بنك الرياض مجموعة شاملة من الخدمات المالية والبنكية لجميع عملائه في المملكة العربية السعودية، وتشمل تلك التيسيرات المقدمة كافة الخدمات البنكية الشخصية والتقنية بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والجوال، وذلك للجميع سواء الأفراد أو الشركات.

وأوضح بنك الرياض أنه يمكنك الاستفادة من حلولنا المالية المبتكرة، في إشارة إلى سعي البنك الدائم في تلبية احتياجات العملاء بأفضل الطرق الممكنة، حيث يقدم البنك حلولًا مالية مخصصة لتلبية احتياجات كل فرد وكل شركة.

شروط تمويل شخصي من بنك الرياض:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية. يجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم على التمويل لا يقل عن 5000 ريال. تصل فترة السداد في بنك الرياض لتمويل الأفراد إلى 60 شهرًا، مما يتيح للعملاء تحقيق القسط الشهري الملائم لهم. يجب أن يكون عمر المتقدم للتمويل 23 عامًا على الأقل. يجب أن تكون فترة العمل الحالية للمتقدم لا تقل عن 3 أشهر. يشترط في تمويل بنك الرياض الشخصي بدون تحويل الراتب أن يكون المتقدم غير متقاعد.

كيفية التقديم على تمويل بنك الرياض:

قم بزيارة أقرب فرع لبنك الرياض لديك. اتصل بأحد موظفي البنك واستفسر عن الخيارات المتاحة للتمويل الشخصي. قم بإحضار الوثائق الشخصية مثل بطاقة الهوية الوطنية وبيانات مالية لتقديمها. قد يُطلب منك ملء نموذج طلب وتقديم الوثائق اللازمة. قد يُطلب منك معلومات مالية إضافية مثل الدخل الشهري وتفاصيل الالتزامات المالية الحالية. بعد تقديم الطلب، سيقوم البنك بدراسته واتخاذ قرار بشأن الموافقة عليه أو رفضه.

مزايا تمويل بنك الرياض:

مع تمويل بنك الرياض، تجد حلولًة تمويلية مرنة وميسرة، إليك بعض المزايا التي قد تتمتع بها عند الحصول على تمويل من بنك الرياض: