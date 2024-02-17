استقبلوه الآن.. تردد قناة وناسة لولو ١٤٤٥/2024 على النايل سات وسلوا أطفالكم مع أروع أنشودات الأطفال

من لديهم صغار سواء صبيه أو بنات يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة وناسة لولو ١٤٤٥، والتي القناة الأشهر في الوقت الحالي على قائمة قنوات التلفاز التي تستهدف الأطفال الصغار، وكانت البداية لهذه القناة على اليوتيوب، ثم بالأمس القريب دُشنت القناة على التلفاز بالنايل سات لتقدم محتواها للكثيرون بالمجان تمامًا دون استهلاك ميجات من الباقات الشهرية أو دفع رسوم لأنها مفتوحة وليست مشفرة.

تردد قناة وناسة لولو ١٤٤٥

نقدم لكم عبر “البديل” التردد الخاص بقناة وناسة الفضائية، والتي تتفنن في تقديم محتوى للأطفال مناسب مع كل الأعمار ويحمل في طياته نصائح وعادات سليمة، وتلك الأناشيد والأفلام الكرتونية المُقدمة من قِبل القناة تقدمها الفنانة المحببة لدى الأطفال “لولو” وينشغل الأطفال بالبحث عن لولو وأين ذهبت وماذا فعلت مع الشرطي والحرامي، حيث الأناشيد المعروضة على القناة، فهي حقًا قناة مُميزة عند الأطفال، وترددها وفقًا للإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

استقطاب رأسي.

معدل ترميز 27500.

رقم تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف ادخل تردد قناه وناسه؟

ذكرنا لكم ما هو تردد قناة وناسة لولو ١٤٤٥ الجديد، أما عن طريقة الاستمتاع بما تعرضه القناة على شاشتها، فهي خطوات بسيطة تأتي على هذا الترتيب: